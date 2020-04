Midt i koronakaoset er det noen ting som fortsatt gjennomføres som planlagt. Også i år har Norsk Studentorganisasjons (NSO) valgkomité kommet med sin innstilling for hvem som skal lede Norges studenter det kommende året. Innstillingen gikk til lokale Andreas Trohjell.

Trohjell er nåværende leder ved Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB).

– Det var en lettelse å få høre at jeg er blitt innstilt, forteller han over telefon.

Sørlendingen som nå gjør seg klar til oppløpet til ledervalget i NSO er optimistisk til vinnersjansene. Når Studvest spør ham om han tror han vinner, svarer han bekreftende.

– Jeg kan ikke svare nei på det spørsmålet. Ja, jeg tror jeg kommer til å vinne. Og det har jeg trodd hele veien, ellers hadde jeg ikke stilt, sier Trohjell, og legger til:

– Men det var deilig å få denne bekreftelsen fra valgkomiteen. Nå er vi godt på vei, men jeg har en dyktig motkandidat, så valget er på ingen måte over.

Lover tydelighet

Trohjell har ofte blitt spurt hvorfor han vil lede NSO. Han har svaret klart, og deler det i tre.

– For det første vil jeg bli leder for jeg trives godt i organisasjonen. For det andre har jeg et stort engasjement for studentbevegelsen som helhet, og det engasjementet vil jeg bruke nasjonalt. For det tredje er jeg den beste kandidaten. Min erfaring, kompetanse og nettverk gjør at jeg er best egnet.

– Kommer studenter til å merke noen forskjell om du blir NSO-leder?

– Blir jeg leder, vil jeg sørge for at NSO er mer tydelige i saker. Man skal vite hvem man snakker for. Det har jeg gjort de siste ukene.

Trohjell refererer til utspillene sine om regjeringens krisepakke til studentene. Han gikk hardt ut, og sa blant annet til Studvest at krisepakken var «en drittpakke».

– I den saken har jeg vært tydelig, og kanskje ikke så diplomatisk som NSO har vært i det siste.

– Synd å forlate Bergen

Blir Trohjell valgt til NSO-leder, må han pakke sakene og flytte til Oslo.

– Det er utrolig synd. Jeg tenkte mye på det da jeg lurte på om jeg ville stille. Hadde kontoret vært i Bergen hadde det vært optimalt, humrer Trohjell.

– Om du blir valgt, hva vil du savne mest ved Bergen?

– Den korte avstanden. Jeg bor midt i Bergen sentrum, så det er ikke mer enn et kvarter til alt. I Oslo er alt større. Jeg kommer til å savne kompaktheten, sier Trohjell.

– Og UiB, ikke minst. Jeg har studert der i fem år, så jeg kommer til å savne det.

TYDELIGHET. Andreas Trohjell trekker frem at han vil være en tydelig leder om han får vervet. ARKIVFOTO: Silje Dahle

Trohjell forteller at han har satt seg et mål.

– NSO skal være det første stedet politikere og media går når man har en sak om studenter. Min kampsak er å gjøre organisasjonen til en helt sentral aktør.

Trohjell trekker frem arbeidet som er lagt ned for at Studentparlamentet ved UiB skal være en slik sentral aktør.

– Det arbeidet vil jeg ta videre til nasjonalt plan.

– Jeg går «all-in»

Universitas kunne tidligere i dag melde om at Fatema Al-Musawi trekker seg fra lederstriden etter at valgkomiteen offentliggjorde sin innstilling. Dermed står det to kandidater igjen: Lisa Marie Mandfloen, og Andreas Trohjell.

Hvem som blir gjort til organisasjonens nye leder, avgjøres på NSOs ekstraordinære landsmøte, som avholdes 18. april. Der skal valget avholdes digitalt. Når Studvest spør hva Trohjell skal gjøre om han taper, svarer han følgende:

– Jeg går «all-in» for å vinne.

