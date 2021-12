Rundt tretti mennesker er på jobb hver dag for å sikre at «nye» Ulrikke Pihls hus (U.Pihl) skal være mer åpent, lydisolert og energibesparende når det står klart til å brukes av studentene høsten 2022.

Prosjektleder Marius Ask Waage i Eiendomsavdelingen ved UiB, forteller at noe som tidligere har pekt seg ut har vært hvor lytt det er mellom rommene og korridorene. Men det er bare ett av punktene som skal forbedres i den omfattende oppgraderingsprosessen.

AUDITORIET. Det gamle auditoriet får ny drakt og gjøres om til et rom med flatt gulv, som skal kunne brukes på ulike måter.

Fleksibilitet er også et stikkord som vil prege U.Pihl når det står ferdig. Med glassvegger i stedet for stengte dører skal det være lett å omgjøre et rom til den bruken av det som egner seg.

– Hvis du går forbi et rom som ikke brukes, kan du gå inn og ta det i bruk. Du kan gjøre enkle grep for å endre funksjonaliteten av rommene og i eksamensperioden kan for eksempel alt fungere som leseplasser, forteller Waage.

FJERDE ETASJE. Slik skal de se ut i fjerde etasje i Ulrikke Pihls hus etter oppussing. Illustrasjon: SE Arkitekter

– Hva har studentene å glede seg til?

– Jeg har lyst til å si alt, for alt blir en oppgradering i forhold til hvordan det var.

Ubeleilig timing, men positive oppgraderinger

Kun ett og et halvt år etter det Samfunnsvitenskapelige Fakultet (SV) fikk sin egen studentbar, måtte de flytte til midlertidige erstatningslokaler et steinkast unna. Leder for Diskuterbar, Karl Petter Fjelltveit, forteller at flyttingen etter forholdene har gått bra.

LANDSKAP. Prosjektleder Marius Aks Waage viser at de nye arealene kommer til å være mer åpne med færre vegger.

– Vi har for så vidt hatt det veldig fint i Christies gate 18, sier han og trekker fram at det er et par ting som gjør at de likevel gleder seg til å flytte tilbake:

– Nå er vi i fjerde etasje i et administrasjonsbygg mellom to oppussingsprosjekter. Vi ser at vi har slitt med å nå ut til alle når inngangen vår er en liten bakdør. Arealet er fint, men bardisken vender ut mot et vindu i stedet for mot resten av lokalene. Lokalene våre på U.Pihl er koseligere og minner mer om en bar.

LEDER. Karl Petter Fjelltveit i Diskuterbar forteller at de ser frem til å flytte tilbake til U.Pihl. ARKIVFOTO: Daniella Daae

Diskuterbar er nærmest det eneste området av bygget som ikke totalrenoveres. De eneste endringene vil være nye og bedre vinduer og at oppvarmingen skal komme fra radiatorer i stedet for fra elektrisk varme.

Selv om Fjelltveit sier han ikke kan huske mange problemer med lokalene slik de har vært, synes han det er «supert» med de nye oppgraderingene.

RENOVERING. Det gjøres omfattende endringer både på innsiden og utsiden av Ulrike Pihls hus.

– Det er kjempebra at resten av bygget pusses opp, det var bare litt ubeleilig timing for oss.

Diskuterbar skal prege hele bygget

Ulrike Pihls hus ble oppført i 1906 og har siden 1988 vært eid av Universitetet i Bergen. Den siste store oppgraderingen av bygget ble gjort på den samme tiden som UiB tok over eierskapet, så nå mener Marius Ask Waage det var «på tide med en endring».

INNTAKT. Diskuterbar står nærmest intakt midt i all ombyggingen.

Det Waage omtaler som «avtrykket til studentbaren», altså de karakteristiske murveggene og treverk i eik, kommer nå til å prege hele bygget. Det synes Diskuterbar-lederen er en kul detalj.

– Det viser at de har fulgt med på hvor godt det har fungert for oss. Det blir stilig at hele bygget får en gjennomgående feeling.

40 millioner kroner

I en e-post til Studvest skriver Waage at han ikke ønsker ikke å gå ut med totalpris før bygget er ferdig, men forteller at kontrakssummen for prosjektet er rett i underkant av 40 millioner kroner, ekskludert moms.

– Opprinnelig frist for overlevering til fakultetet var 1. april 2022. Det var ikke planlagt full bruk før høstsemesteret 2022. Nå er tentativ dato for overlevering til fakultetet 1. juni 2022, da vi har utløst en opsjon som forlenger prosjektet. Det er fortsatt planlagt at studentene kan ta bygget i full bruk fra høsten 2022, skriver Waage.

Det samme gjelder trolig for Diskuterbar, som håper de kan få flytte inn i løpet av sommerferien.

