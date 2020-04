Det vil komme en tid etter korona-krisen der vi alle får muligheten til å reflektere over hvordan vi håndterte situasjonen. I den anledning vil jeg med dette gi min erfaring med Universitetet i Bergen (UiB) sin informasjon og anbefalinger til sine utvekslingsstudenter.

Noen poeng må være i bakhodet når man leser denne teksten.

Situasjonen var, og er, vanskelig å forutse og håndtere. Desto viktigere er kommunikasjonen til studenter. Vi er alle voksne mennesker og tar selvstendige valg. Men anbefalinger, råd og informasjon er svært viktig i den prosessen det er å skulle ta vanskelige beslutninger, som hvordan man skal forholde seg til pandemier og kriser. Dette er ikke for å kaste UiB under bussen. Det er for at man i fremtiden skal kunne være bedre forberedt. Og å gjøre det i media legger et større press på at det kommer til å skje, som vil være til det bedre for både UiB og fremtidige utvekslingsstudenter. UiB og andre universitet må fortsatt tilby utvekslingsavtaler til land med mer autoritært styresett enn det er i Europa. En slik utveksling gir mye uvurderlig lærdom, og skal kunne tilbys også i fremtiden. Men å ha forholdsregler er alltid viktig.

Søndag 8. mars kunngjør Egypt at antall smittede av korona er økt fra to til 45 over natta. I lang tid har vi ant, gjennom media og samtaler med leger, at Egypt enten skjuler eller ikke vet antall smittede i landet sitt. Jeg sender en mail til UiB om situasjonen, at sier staten ikke er til å stole på i dette tilfellet, og ber om å få vite om UiB har en protokoll på dette. Til svar får jeg: «Vi følger råd fra FHI og UD, og oppfordrer til at du følger råd og retningslinjer fra lokale myndigheter». Inntrykket jeg sitter med er at jeg ikke blir tatt på alvor.

Torsdag 12. mars annonserte statsminister Erna Solberg store tiltak for å hindre smittespredning. «Vi anbefaler nordmenn i utlandet å reise hjem» var beskjeden fra myndighetene, gjennom VG, samme dag. Karantenetid på to uker må påberegnes.

Samme kveld mottar utvekslingsstudenter mail fra UiB: «I tråd med regjeringens anbefalinger anbefaler vi at dere blir hvor dere er … Det er ikke anbefalt å reise til Norge nå, da dette er et av landene med mest smittebæring og det er strenge karantenekrav for hjemreise». Jeg svarer med å spørre hvor de får den anbefalingen fra, og viser til VGs artikkel. «UIB er opptatt av studieprogresjon og at du får fullført semesteret du har påbegynt. Videre er det viktig å huske på strenge reiserestriksjoner for de som kommer fra utlandet, med karantenekrav ved ankomst fra utlandet».

Nok en gang har jeg inntrykk av at mailen verken er lest eller svarer på spørsmålet mitt. Samtidig får en student fra OsloMet mail fra hennes universitet som anbefaler alle studenter utenlands om å komme hjem. Økonomisk bistand skal de også få.

14. mars. Ny mail fra UiB: «Nytt reiseråd er utstedt fra myndighetene, vi anbefaler alle studenter på reise om å komme hjem».

For Egypt har antallet økt drastisk denne uka, og mandagen etter annonserer de at landet stenger grensene for inn og utreise de kommende dager.

Det er tyngden av den siste mailen som er viktig å få frem. Fra å gå fra: «vi anbefaler å bli og ikke komme hjem til Norge», til «kom dere ut», gikk det én dag. Flere jeg kjenner valgte å bestille reiser umiddelbart etter at den mailen ble mottatt.

Andre universiteter, både i inn- og utland, var mer føre var og la til rette for at studenter kunne reise hjem tidligere. En ting er å ha staten som retningslinje, men noen tilfeller krever å ta tøffe avgjørelser selv og være på den sikre siden. WHO erklærte pandemi. Det betyr at verden er rammet, og da gjelder det å komme seg hjem.

To ting må skje etter vi har vendt tilbake til normalen:

Man bør fortsatt oppfordre til enda mer utveksling.

Samtidig må det være en plan om kriser som pandemier eller konflikter skjer, der studenter kan vende hjem uten å være redd for å miste studiepoengene sine.

I fremtiden kommer dette til å skje igjen. La oss lære av dette, og være bedre føre var. Det gjør både studenter og universiteter sikrere.

Vi presiserer at Einar Lohne Bjøru har vært nyhetsjournalist i Studvest.

