Universitetet i Bergen (UiB) har bestemt seg for å gjennomføre sine planlagte eksamener med meteren inntakt, håndsprit på bord og munnbind på plass. Dette er slik eksamener skal gjennomføres per de nåværende smittevernsrestriksjoner.

Norges Handelshøyskole (NHH) forteller at de allerede har omgjort tre eksamener. Dette skjedde onsdag forrige uke. Grunnen er at de fryktet at nettopp disse eksamenene kunne bli utfordrende å gjennomføre med nye restriksjoner.

Høyskolen sier imidlertid at de ikke planlegger å omgjøre de resterende to skriftlige skoleeksamenene, men er åpne for å omgjøre dette hvis det skjer endring i reglene.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) svarer at de har forsterket smittevernstiltakene. De forbereder seg på endringer som krever rask omlegging, men har ingen intensjoner om å omlegge skoleeksamener til hjemmeeksamener.

Studentene vil ha hjemmeeksamen

Thomas Helland-Hansen, leder for studentparlamentet, forteller at hjemmeeksamenene bør bli gjort om til hjemmeeksamener.

– Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger fra studenter, som er redd for å ta skoleeksamen nå som vi er i en veldig uoversiktlig situasjon, som kan endre seg raskt, sier han.

Oscar dos Santos Kvalsvik, fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet, tror at grunnen til at studentparlamentet har fått så mange henvisninger om eksamen, er at studentene er lei av å få skylden for smittespredning.

SYNDEBUKK. Oscar dos Santos Kvalsvik sier at studentene er litt lei av å være pandemiens syndebukk.

– Nå kommer det en ny bølge, og studentene er litt lei av å være pandemiens syndebukk, sier Kvalsvik.

Han legger til at studentene i Bergen bor i by og skal hjem til jul, og studentene vil unngå å være de som tar med smitte til hjemplassen.

Helland-Hansen sier at studentparlamentet tror det kommer mye strengere tiltak i kveld, som kan snu ting fullstendig opp ned. Derfor synes de det beste er om alle skoleeksamener blir hjemmeeksamener nå før jul.

– Ikke forsvarlig

– Det virker rett og slett ikke helt forsvarlig å arrangere de skoleeksamenene, sånn som det er nå, sier Helland-Hansen.

Hva tenker dere om at universitet fortsatt skal ha skoleeksamener?

– Vi tenker det er synd, vi kom jo med denne oppfordrelsen til ledelsen og de er veldig klar på hvor de står i saken, sier Helland-Hansen.

Han forteller at de ikke har opplevd noe stor framgang med ledelsen, og at han skulle ønske at de hørte på dem og tilbakemeldingene de har fått fra studenter.

VIL HA HJEMMEEKSAMEN. Thomas Helland-Hansen og Aksel Haukom synes ikke det er forsvarlig å arrangere skoleeksamen.

Aksel Haukom legger til at de har en løpende diskusjon med universitetsdirektoratet for å diskutere situasjonen. Han er promoterings- og fakultetsansvarlig i studentparlamentet.

Videre forklarer han at det kan være problematisk med hjemmeeksamen, med tanke på at studentparlamentet ønsker at studentene skal få ta eksamen før jul. Derfor håper de at alle er klare for mulige hjemmeeksamen og at universitet vil sørge for at eksamen skjer før jul.

BI endrer til hjemmeeksamen

BI har gjort om alle skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener.

– Med bakgrunn i økende smitte, samt usikkerhet og skjerpede karantenebestemmelser knyttet til den nye omikron-varianten, har BI besluttet å omgjøre alle skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener fra tirsdag 7.12 og ut eksamensperioden (7.1.22), skrev BI på sine hjemmesider 4. desember.

Kommentarer

kommentarer