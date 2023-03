I januar 2023 gikk Emilie Sofie Petterøe, sammen med flere andre studenter fra Bergen, ombord i et fly for å ta fatt på et utvekslingssemester i Storbritannia. I hennes tilfelle tok flyet henne til Manchester, før et tog satte kursen østover mot den gamle vikingbyen York. Studiehverdagen har imidlertid blitt en helt annen enn den hun først forventet.

University and College Union (UCU), fagforeningen som organiserer et flertall av ansatte ved engelske universiteter, har så langt i år streiket i seks av de ti undervisningsukene semesteret består av. Selv beskriver fagforeningen streiken som den største som har truffet universiteter i Storbritannia noensinne. UCU oppgir lønn, arbeidsforhold og pensjonskutt som årsakene bak streiken.

Dette har bydd på enkelte hindringer for de 54 studentene fra Universitetet i Bergen (UiB) som for tiden befinner seg i Storbritannia.

Selvstudier under streiken

Petterøe har tilbrakt mye av semesteret på biblioteket. Av de to fagene hun tar ved University of York dette semesteret har det ene blitt påvirket av streiken. Der har halvparten av de planlagte seminarene blitt avlyst. Petterøe sammenligner tilstandene med de siste årenes nedstengninger.

– Det blir mye selvstudier, så det minner veldig om covid-tiden. Jeg er vant til å legge ned mye arbeid – det er ikke første gang jeg opplever at et semester blir litt amputert, forteller Petterøe på telefon fra York. Til vanlig studerer hun sammenliknende politikk ved UiB.

CENTRAL HALL: Slik ser det ut på University of York hvor Emilie Sofie Petterøe er student. FOTO: Matthew Prior/Creative Commons

Petterøe påpeker at det korte semesteret på bare ti uker betyr at streiken allerede har gjort et betydelig innhugg i semesteret hennes.

«Cross the picketline»

På selve campus har streiken satt et tydelig preg. Petterøe forteller at de ansatte har vært oppgitt over lønnssituasjonen, mens studentene ved universitetet er sinte over ikke å få undervisningen de betaler en semesteravgift på over 115.000 kroner for.

Også studentene som ikke får undervisningen avlyst får merke streiken – for å komme inn i universitetsbygget må de «cross the picketline», altså gå forbi de streikende.

– Det var mange som valgte å ikke gå på de forelesningene, for de syntes det var for flaut, forteller Petterøe.

Forelesere, professorer og lærere har ikke vært de eneste i streik i Storbritannia de siste månedene. Den ferske statsministeren Rishi Sunak har startet sin periode med den største britiske streiken på over et tiår. Tog, busser, ambulanse, posten, sykepleiere og grensekontroll. Alle tjenestene har stått periodevis stille i løpet av vinteren, da omtrent 500.000 briter har streiket, ifølge BBC.

Ikke hørt noe fra UiB

For Emilie Sofie Petterøe er dette det andre semesteret i York. Selv om hun egentlig skulle hjem i januar valgte hun å utvide med enda et utvekslingssemester i den britiske middelalderbyen.

– Lite vitende om at det skulle bli streik, da, legger hun lattermildt til.

Hun fikk med seg at de ansatte streiket forrige semester, men ble ikke påvirket før streiken ble trappet opp i januar.

POLITIKKSTUDENT: – Det blir mye selvstudier, så det minner veldig om covid-tiden, sier Emilie Sofie Petterøe om studietilværelsen i England. FOTO: Privat

– Har du hørt noe fra UiB om dette?

– Nei, ingenting. Jeg har ikke kontaktet dem, heller, men jeg håper jo de vet at det er streik her borte.

Hun understreker at hun er godt fornøyd med utvekslingskoordinatoren sin, og hadde tatt kontakt dersom hun trodde UiB kunne bistå.

– Når jeg først er her er det jo lite å gjøre.

– Ikke vurdert at det var behov

Prorektor Pinar Heggernes skriver til Studvest i en e-post at det er vertsuniversitetene som i dette tilfellet sitter med ansvaret for utvekslingsstudentene.

– UiB har ikke fått tilbakemeldinger fra studenter vedrørende streiken og har frem til nå vurdert at det ikke var behov for informasjon fra UiB. I første omgang er det vertsinstitusjonens ansvar å sikre at studentene får undervisningen de skal for å nå læringsmålene.

I etterkant av at Studvest tok kontakt med universitetsledelsen, har UiB sendt ut en e-post til utvekslingsstudenter i Storbritannia, hvor de skriver at studentene kan ta kontakt dersom streiken har fått konsekvenser for deres studieopphold.

