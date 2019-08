Med flere titusener besøkende nærmer Vestlandets største studentdrevne kulturfestival, UKEN, seg med stormskritt. Festivalen arrangeres annenhver vår, og neste UKEN-festival går av stabelen 5. mars 2020.

Tidligere har festivalen vært arrangert på Norges Handelshøyskole (NHH), og de frivillige har bestått av NHH-studenter. Fra 2016, derimot, har arrangørene åpnet for at alle studenter i Bergen kan søke. Ifølge årets UKEN-sjef Martine Fornes (24), har dette fungert veldig bra, og nå ønsker arrangørene enda flere sentrumsstudenter.

– På NHH virker UKEN som et samlingspunkt der folk kan bli kjent på tvers av kull. Vi ser på festivalen som den beste muligheten til å knytte sammen hele student-Bergen i mye større grad, og det burde vi utnytte.

UKEN-sjefen forklarer at underskuddet festivalen gikk med i 2018 skyldtes blant annet et sviktende billettsalg. Hun mener at ved å ansette flere sentrumsstudenter vil UKEN nå ut til et enda større publikum.

– Ved å ansette flere fra andre fakulteter sørger vi for at mange flere får med seg UKEN og kjøper billetter. I tillegg får vi kompetanse i flere fagfelt enn på NHH, som vil heve kvaliteten på arrangementet og gjøre UKEN bedre enn noen gang.

Sprer seg mot sentrum

NHH-studenten forteller at de ønsker flere studenter fra sentrum med ulik studiebakgrunn, blant annet for å få mer variert kompetanse.

– Jeg har ikke noe vondt å si om økonomer, men veldig mange tenker det samme og vi lærer alle det samme på skolen, sier Fornes.

Hun understreker at mye av det sentrumsstudentene lærer er relevant for stillingene som lyses ut.

– Det er litt rart at vi har PR-stillinger men ikke søknader fra studenter som går på markedsføringslinjen på BI.

KJENTE STJERNER: I fjor opptrådte verdensstjernen Aurora Aksnes under kulturfestivalen. Arkivfoto: Josef Kosler

UKEN-sjefen mener mangelen på frivillige studenter fra sentrum kan komme av at mange ikke vet om muligheten, og at de fleste arrangementene har foregått på NHH.

– Det er mye som skjer på NHH fordi arrangementene er knyttet til skolen, og da har nok UKEN fulgt litt i samme fotspor.

Nå har imidlertid arrangementene spredd seg til blant annet Koengen, Grieghallen og Verftet. For å rekruttere flere studenter fra andre skoler forteller Fornes at de står på stands på alle fakultetene og bruker sosiale medier. I tillegg ansettes det tidlig en gruppeleder på hver skole som har ansvaret for å promotere kulturfestivalen på sine skoler.

– De skal gjøre folk kjent med UKEN. Det er mange som ikke vet hva UKEN er, spesielt de nye studentene. Gruppelederne har i oppgave å så kornene, sier Fornes med et smil.

– Verdens beste følelse

Videre forteller hun at UKEN kan tilby de frivillige studentene mye erfaring, både fra stillingen man søker på og fra å skape et samhold, og at man får en god mulighet til å bli kjent med andre.

– Jeg syns det beste er å bli kjent med folk som går på andre skoler. Det er lurt å utfordre nettverket ditt litt og utfordre de rutinene du har fått på din skole, oppfordrer hun.

Som frivillig for UKEN varierer arbeidsoppgavene veldig. Fornes forteller du kan jobbe med alt fra å planlegge arrangementer, jobbe i barer eller være med i revyen. Til sammen utgjør dette over tusen stillinger.

– Du får virkelig sett verdien av arbeidet ditt og det du har bidratt med.

Og på spørsmålet om hvorfor man skal melde seg på som frivillig har Fornes et klart svar.

– Følelsen når UKEN går av stabelen og du kan vite at du har vært med å skape noe så stort er bare verdens beste følelse!

