Én konsert er hovedårsaken til de røde tallene. Det er over ti år siden festivalen sist leverte et underskudd.

I mars gikk Vestlandets nest største kulturfestival, UKEN 18, av stabelen. Det er en studentdrevet festival, primært arrangert av NHH-studenter, som byr på alt fra revy til konserter.

I februar kunne Studvest melde om at Henrik Lund, lederen for årets festival, forberedte seg på fullt trøkk og at flere av konsertene var utsolgte.

Nå er imidlertid lederen klar på at regnskapet, til tross for at det ikke er helt ferdigstilt, vil vise røde tall.

– Det er snakk om et underskudd på rett i overkant av 1 million, forteller Lund.

Første gang siden 2006

Det er første gang siden 2006 at UKEN ikke leverer grønne tall. I 2016 presenterte de et overskudd på 447 000 kroner.

– Underskuddet kommer primært av at Aurora-konserten solgte dårlig. Vi hadde heller ikke gode nok billettsalg på andre konserter, forklarer Lund, og legger til at de hadde i underkant av 500 betalende gjester på Aurora.

– Det er selvfølgelig skuffende for en så fantastisk artist. I OBOS-teltet hadde man kapasitet på 3300 på daværende tidspunkt.

I tillegg til Aurora hadde UKEN 18 et program som inkluderte artister som The Game, MØ, D.D.E., Ary og Amanda Delara.

– Det er absolutt store tall og ikke noe man kimser av. Vi tar det veldig alvorlig, konstaterer Lund.

– Det er kjedelig å stå ansvarlig for at UKEN gikk med underskudd i år. Samtidig er jeg glad for at festivalen ellers var en såpass stor suksess for de frivillige og besøkende.

Studentforeningen dekker underskuddet

Det er studentforeningen på NHH (NHHS) som dekker underskuddet.

– Det er uheldig at det ble som det ble, men UKEN har gjort en fantastisk jobb og har laget et utrolig godt arrangement for både funksjonærer og konsertgjengere, sier NHHS-leder Marius Hauahei.

Han er også klar på at det ikke vil påvirke økonomien til studentforeningen på Handelshøyskolen.

– NHHS kommer til å klare seg helt fint, sier han.

Til tross for et stort underskudd mener festivalsjef Lund det heller ikke vil få langsiktige konsekvenser for UKEN. Han peker på at de har levert solide overskudd de siste årene, og at man derfor er forberedt på at festivalen går i minus av og til, på lang sikt.

– Alle samarbeidspartnere og kreditorer får betalt for tjenester og varer de har levert, sier han.

– Vil det påvirke UKEN om to år?

– Nei, på lang sikt vil ikke dette påvirke UKEN. Dette er selvfølgelig ting det neste styret vil ta med seg. De vil lære av våre feil og gjøre det enda bedre, svarer festivalsjef Lund.

– I første rekke mitt ansvar

Historisk sett har UKEN som regel gått med overskudd, opplyser Lund. Han forteller også at det er vanskelig å sammenligne tallene med tidligere år, ettersom de i 2012 innførte et UKE-telt på Koengen.

– Med det kommer enorme kostnader, og den «gamle» UKEN som har vært siden 1980 var veldig annerledes, sier han.

– Hvorfor gikk dere med et så stort underskudd i år?

– Dette er i første rekke mitt ansvar. Jeg og resten av styret velger strategi og hva vi skal satse på. Vi prøvde å nå ut bredere, noe som ikke fungerte. Det vil nok ta litt tid før man klarer det, svarer Lund, og legger til at Aurora nok dessverre ikke var den typen artist som passet til deres kjernepublikum.

– Det må vi ta til oss og lære til neste gang.

