– Hvordan er det å være her utenfor jussbygget igjen?

– Det er litt rart, men godt? Jeg var jo blant dem som ikke fullførte på normert tid, for jeg syntes noe av det gøyeste med å være student var alt det som skjedde ved siden av studiet. Jeg brukte mye tid på å være engasjert i politikk, studentpolitikk og da går jo tida fort. Men det gikk fint, jeg klarte akkurat å ro i land graden før jeg hoppet fra jusstudiet til justiskomiteen på Stortinget.

– Og det er vel et stort hopp?

– Ja, det er jo det, men jeg merker at det hjelper å ha den faglige bakgrunnen. Da jeg skulle velge hva jeg ville studere tenkte jeg: «skal jeg være en politisk nerd-klisjé og studere sampol eller statsvitenskap?» Da tenkte jeg heller ville studere det Stortinget faktisk sitter og lager, og det er jo lover.

– For de som kanskje er helt nye på universitetet, kan du forklare hva studentpolitikerne egentlig gjør?

– Det var det jeg spurte meg selv før jeg gikk inn i studentpolitikken også. Jeg husker én som sa til meg at: «Studentpolitikken er ofte en vits, men det kan være så mye mer enn det.» For studentpolitikken på sitt beste er helt fantastisk. Det handler om alt fra hva prisene i kantina og på studentboliger skal være, til hvordan vi skal få ned klimagassutslippene på fakultetene og sikre bedre kjønnsbalanse.

POLITIKER. Andreas Sjalg Unneland studerte rettsvitenskap på Universitetet i Bergen før han ble valgt inn på Stortinget.

– Hva var det sjukeste du opplevde som studentpolitiker?

– I studentpolitikken er det mange lange møter. Da vil du ofte prøve å senke skuldrene og drikke øl etterpå. Når du da har sittet lenge og er litt sliten, så overkompenserer du kanskje når du begynner å drikke. Det er starten på mange gode historier. Jeg ser jo, i lys av utviklinga i samfunnsdebatten, at jeg aldri kan bli statsminister i Finland, for det finnes mange filmer rundt omkring. Jeg var veldig svak for karaoke.

– Du har tidligere uttalt deg om forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Hva synes du om ham?

– Han har ikke gjort seg fortjent til studentenes tillit. Han har ikke levert på noen av valgløftene til studentene. Ap og Sp gikk til valg på at studentene skulle få økt kjøpekraft. Studiestøtten har økt med 2 prosent og prisene har økt med 6,8, så det er et direkte løftebrudd. I sommer har det vært diskusjoner om de rekordhøye leieprisene og mangelen på studentboliger. Ministeren sitt svar på det har vært å peke på at studentsamskipnadene ikke bygger nok boliger. Det er provoserende, for ministeren vet så utrolig godt selv at det ikke bygges nok studentboliger på grunn av måten vi velger å finansiere bygginga på. Han kan løse dette veldig enkelt ved å endre litt på kostnadsramma. Dette er tidenes ansvarsfraskrivelse.

Les svaret fra Kunnskapsdepartementet lenger nede i saken.

NATUR. Unneland mener det finnes spektakulær natur både på Østlandet og Vestlandet.

– Dette er jo en minister som ditt parti er med på å støtte budsjettforslagene til, hvordan henger dette sammen?

– SV er et konstruktivt opposisjonsparti som forhandler budsjetter med regjeringa. Vi har vært skuffa over at studentene ikke har vært prioritert, for eksempel da vi diskuterte strømkrisepakka til studentene. Da var regjeringas forslag et lån på 3000 kroner. Gjennom forhandlinger har vi klart å få det til å bli stipend. Men vi forventer også at regjeringspartiene holder sine løfter til landets studenter.

– Før sommeren var du involvert i en diskusjon om hvorvidt det skulle tilbys pils i kantina på Stortinget igjen. Syns du det hadde passa med pils i Sammen-kantinene også?

– Altså, det er jo litt urettferdig å ha pils på Stortinget, hvis studentene ikke får tilgang på det samme. Men det er jo en fin ting som Studentparlamentet kunne diskutert.

MINISTER. Andreas Sjalg Unneland er ikke fornøyd med jobben forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har gjort for studentene så langt.

– Det ble et enormt oppstyr i vår da bergenske Sofie Marhaug fra Rødt sa at naturen på Østlandet var «puslete». Hvordan synes du det er å være vestlending på Østlandet?

– Det er helt fantastisk. Av og til synes jeg det blir en kunstig rivalisering mellom Bergen og Oslo. Jeg tenker at mitt hjerte kan romme begge byer, men det er klart at naturen er spektakulær på hver sin måte.

– Kan du faktisk mene at naturen på Østlandet er spektakulær?

– Ja, jeg anbefaler alle å ta seg en god tur ut i marka eller kajakktur ut til øyene i Oslofjorden.

STRIL. SV-politikeren kommer opprinnelig fra Sotra i Øygarden kommune.

– Er det én ting du skulle ønske du visste da du selv var student?

– At du får mye billigere øl hvis du er frivillig på Kvarteret. Det var ikke jeg, men jeg allierte meg med alle som var det. Så det er trikset: Alliér deg med folk i studentorganisasjoner.

Andreas Sjalg Unnelands kritikk mot Ola Borten Moe er forelagt Kunnskapsdepartementet. Politisk rådgiver for Ola Borten Moe, Signe Bjotveit, svarer følgende:

– I år har mange familier tapt kjøpekraft på grunn av økte priser, det gjelder ikke bare studentene. Dette er selvsagt et generelt problem som regjeringa tar på alvor. Regjeringa vurderer også endringer i kostnadsramma som gjør det enklere for studentsamskipnadene å bygge nye studentboliger, men det er et spørsmål vi må ta som del av budsjettprosessene. Så vil jeg også minne om at SV selv har vært med på å vedta det budsjettet som vi styrer på nå.

Kommentarer

kommentarer