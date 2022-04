Er du i tvil om hva du bør stemme under studentvalget ved Universitetet i Bergen? Sjekk ut årets valgomat!

Valgomaten ligger nederst i saken.

Onsdag den 20. april klokken 12:00 åpner den digitale stemmeurnen for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB). Valget varer til 28. april.

I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet (SP). 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen.

Redaksjonelle bemerkninger

Studvest lagde valgomat til studentparlamentsvalget i 2018, 2019 og 2020. Årets valgomat er et samarbeid mellom Studvest, Studentenes Valgstyre og friByte. Valgomaten er utviklet av friByte, finansiert av studentenes valgstyre og redaksjonelt utformet av Studvest.

Studvest har hatt det fulle redaksjonelle ansvaret for spørsmålene og utformingen. Årets valgstyre og friByte har ikke hatt noen påvirkning på spørsmålene og innholdet i valgomaten. Valgstyret mottar de økonomiske midlene sine fra UiB, og medlemmene i styret velges inn av medlemmene i SP ved UiB. I år er blant annet to fra SPs Arbeidsvalg og ett medlem fra SP med i valgstyret.

Utfordringer

Resultatene fra valgomaten må tas med en klype salt. Som det fremgår i valgomaten, oppfordrer Studvest velgeren til å lese mer om hva listene mener, blant annet i flere av sakene vi har publisert den siste tiden. Det endelige resultatet kan brukes som en pekepinn på hvem du er mest enig med.

Listene har fått mulighet til å svare om de er veldig enige, litt enige, litt uenige eller helt uenige, på en skala fra -2 til 2. Nøytralt svar har ikke vært et alternativ i denne valgomaten. Listene har ikke fått mulighet til å utdype eller argumentere for flere sider av saken. Dette gjør det enklere å få frem hva listene mener i grove trekk, men det er greit å ha i bakhodet at dette er en forenklet versjon av hva listene mener om de ulike sakene.

friByte har brukt den samme matematikken og algoritmene til valgomaten som NRK bruker. Er du nyskjerrig på hvordan utregningene skjer kan du sjekke ut denne lenken.

Valgomaten består av 24 påstander. De er basert på listenes kjernesaker og andre aktuelle temaer i studentenes hverdag. Det kan hende du hadde fått et annet resultat om vi hadde stilt helt andre spørsmål eller hadde brukt et annet poengsystem.

Godt valg!

Valgomat

Kommentarer

