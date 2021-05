Vi har alle, med unntak av Nord-Koreas leder, et rumpehull. Dette hullet, anus, har primært sett en kjempeviktig funksjon – nemlig å tømme tarmen for kroppens avfall; bæsj. Men anus er selvfølgelig så utrolig mye mer enn det! Så, hva er det vi egentlig finner i hullet mellom rumpeballene?

Rumpehullet lukkes av to muskler, en du styrer selv (den ytre) og en som lever sitt eget liv (den indre). Sammen danner disse to musklene analen, det trange partiet på vei inn i endetarmen. Disse to musklene er ringmuskler da de går rundt hele hullet og klemmer det sammen. Når vi må bæsje, åpner den automatiske muskelen seg og vi må da knipe igjen den ytre muskelen helt til vi faktisk ønsker å tømme oss.

BAKSIDEN. Ta en ekstra titt på rumpehullet ved neste anledning, skriver Magnus & Marie.

For at rumpehullet skal være helt tett, holder det ikke med lukkemusklene. Derfor har vi noe som heter anale puter («anale cushions»). Disse kan, for eksempel ved økt trykk fra magen, bli til hemorroider. Hemorroider kan gi smerter, blødning og synlige utposninger, og det er faktisk så mange som en tredjedel av oss som har det. Om man blør regelmessig fra rumpa, er det et godt tips å dra til legen for å finne ut av hva det kan være.

I tillegg til hemorroider, er rifter også veldig vanlig. Det er en sprekk i slimhinnen som kan gi smerter ved avføring og litt blod på dopapiret. Det er ikke alltid vi vet årsaken til riften, men hard bæsj eller langvarig diaré kan gi det. Det er uvanlig å ha flere enn en rift av gangen, og som regel lar man den bare gro av seg selv.

Les også: Slik skal Bergen vaksinere studentene

Rumpehullet en erogen sone med masse nerver! Mange synes det kan være veldig deilig å bli tatt på eller slikket rundt anus. Oralsex på rumpa kalles rimming. Nervene finner vi også oppover analen, men når vi er forbi analen vil ikke slimhinnen lenger ha slike følelsesnerver. Lek deg frem på deg selv eller en partner, både rundt og på vei inn i anus.

Ved analsex er det viktig å huske at vi har to muskler. Om man ikke slapper av i begge disse musklene, vil det gjøre vondt og man kan også da få rifter. Tid, glidemiddel og rolig progresjon er essensielt! Rumpehullet og slutten av endetarmen har ikke noe naturlig glidemiddel slik som vi har i munn og skjeden, så derfor er glidemiddel, og ikke minst kommunikasjon, viktig.

Det er viktig å kjenne sin egen kropp – også rumpehullet. Ta en ekstra titt på rumpehullet ved neste anledning, for da vil du kunne oppdage om noe ikke er som det pleier å være.

Ta frem speilet og bli kjent med ditt hull!

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

Kommentarer

kommentarer