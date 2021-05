I Bergen kommune er straks åtte prosent av befolkningen ferdigvaksinert, mens én fjerdedel så langt har fått det første stikket med koronavaksine.

Onsdag 12. mai bestemte regjeringen at unge over 18 år vil komme før i køen, noe som gjør at vaksineringen av unge kan fremskynnes. Personer mellom 18 og 24 år vil nå vaksineres samtidig som personer mellom 40 og 44 år.

Estimeringen i vaksinasjonsprossessen fra Bergen kommune er gjort før dette ble bestemt.

Likevel nærmer det seg studentenes tur, kanskje til og med tidligere enn først tenkt. Prosjektleder for vaksinering i Bergen kommune, Elisabeth Engelsen, har forklart Studvest hvordan vaksineringen av studentene vil foregå.

Slutten av juni

Det kanskje flest lurer på, er når man kan forvente å få vaksinen.

Bergen kommune anslår at de i slutten av juni skal begynne å vaksinere personer mellom 18 og 44 år, som ikke har underliggende sykdommer eller er ansatt i helsevesenet.

Anslaget, som sist ble oppdatert syvende mai, er basert på Folkehelseinstituttets (FHI) nøkterne scenario for vaksineringen.

Nå kan hende at mange studenter vil stå langt fremme i køen når denne aldersgruppen skal vaksineres. Mandag anbefalte nemlig et ekspertutvalg regjeringen å prioritere unge mellom 18 og 25 år i vaksinasjonsprogrammet.

Engelsen skriver i en e-post at kommunen venter på en nærmere avklaring om dette, men at de oppdaterer vaksinekalenderen fortløpende.

STUDENTER FØRST? Vaksinasjonssjef Elisabeth Engelsen venter på en avklaring om de yngste skal prioriteres i siste del av vaksineringen. FOTO: Kristin Bergitte Hauge/Bergen kommune.

Kan få vaksine i hjemkommunen

En særlig aktuell problemstilling for studenter, er hvilken kommune man skal ta vaksinen i. Når sommeren nærmer seg, vil mange reise «hjem» til andre kommuner.

I utgangspunktet vil du få tilbud om vaksine i kommunen du er folkeregistrert i, ifølge Engelsen.

– Samtidig vil de som oppholder seg i en kommune, uavhengig av om de er folkeregistrerte eller har et midlertidig bosted, få tilbud om vaksine der, skriver hun.

I så fall må du på selv følge med på når ulike grupper vaksineres, og kontakte koronatelefonen når din aldersgruppe står for tur. Denne informasjonen finner du på kommunens nettsider.

På samme måte kan du få vaksinen i en annen kommune, selv om du er folkeregistrert i Bergen.

– Det kan være aktuelt for mange studenter å motta vaksine i hjemkommunen, men de vil da få dose to samme sted. ­Mottar du dose én i Bergen, vil du også måtte ta dose to her, skriver Engelsen.

Det er derfor viktig å planlegge for at begge dosene må tas samme sted.

Per nå er tidsintervallet mellom de to vaksinedosene på 12 uker.

Vaksinering på studiesteder

Sjefen for vaksineringen skriver også at det kan bli aktuelt å vaksinere studenter på studiestedene.

– Dette er foreløpig kun til drøfting, men ny informasjon kan komme når vi får mer fastholdte føringer fra FHI.

Uansett vil vaksineringen av studenter i all hovedsak foregå på de ordinære vaksinestasjonene.

