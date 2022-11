Jan Fredrik Hovden og Jostein Gripsrud har de siste 25 årene forsket på Bergenstudentene. Studien fokuserer på sosial rekruttering, men har også tatt for seg våre hverdagsvaner, og der kommer det fram en del typiske, og noen ikke fullt så typiske funn.

For eksempel oppgir hele 77 prosent av studentene på Norges Handelshøyskole (NHH) at de liker Kygo, mens den samme bergenseren kun er likt av 35 prosent på det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Kanskje noe overraskende er det derimot at under halvparten, 47 prosent, av studentene på jussen ser på TV-serien Suits.

Mer forventet er det kanskje at 60 prosent av NHH’erne ser på Exit.

40 prosent av psykologi- og medisinstudentene ser på Unge Lovende. Er det fordi de selv er det, eller håper de at de er det?

10 prosent på BI er, eller har vært, vegetarianere. På KMD er oppgir 58 prosent at de er det.

Passer de utvalgte tallene over med studentenes tanker? Studvest har vært innom Høgskulen på Vestlandet (HVL), BI og UiB for å ta tempen på hvordan det går med fordommene våre.

– Mariusgenser og Fjällrävensekk.

På BI vil studentene Johannes Søgaard Berle (21) og Andreas Vadseeth Bækkelund (21) gjerne diskutere fordommer. Om hvordan den typiske UiB studenten er, svarer Johannes:

– Når jeg ser for meg UiB, tenker jeg på smarte studenter.

HARDE FORDOMMER. Johannes Søgaard Berle og Andreas Vadseeth Bækkelund tror det er harde fordommer mot BI-studenter.

Andreas skyter inn at han visualiserer studenten tydeligere.

– En god strikkegenser og hva heter den der sekken?

– Mariusgenser og Fjällrävensekk. Man kan se for seg med en gang da, svarer Berle

De har tydelige tanker om hvordan de andre studiestedene i vestlandshovedstaden er. Men de mener også at mange har fordommer mot dem selv, som BI-studenter.

Ifølge undersøkelsen er de mest populære utestedene for BI-studenter Ricks, Loulou og Natt.

– Jeg tenker at det er ganske harde stereotypier mot BI. At det eneste stedet vi drar på er LouLou og at vi har sleik, forteller Berle.

De nevner blant annet midtskill, Asker og Bærum som typiske stereotyper. Berle legger til:

– Glad i pappa tror jeg, liksom. Det er i hvert fall det folk sier når jeg forteller at jeg går BI på byen, liksom.

– Vi har studielån vi og

Karoline Ingebrigtsen (23) og Anna Marie Elde (21) trekker frem mye av det samme. De studerer begge HR og ledelse på BI.

– Jeg tror det er ganske negativt. Det virker som det er et stort pengefokus, men jeg har ikke merket noe til det. Det kan være at andre gjør det, men det betyr ikke at alle som går her har penger. Vi har studielån vi også, sier Ingebrigtsen om hvordan hun tror andres syn på BI er.

– Man blir satt i en bås fordi man går her, mener hun.

TULLER MED DET SELV. Anna Marie Elde er selv fra Bærum, noe hun tuller mye med selv.

Studievenninnene mener alle er forskjellige også på BI, og at de selv ikke passer inn i stereotypien. I alle fall ikke helt.

– Jeg er jo fra Bærum. Jeg tuller mer med det selv enn jeg hører det fra andre, sier Elde.

HR-studentene hører nesten ikke på Kygo. Gabrielle, en annen bergensk legende, topper deres spillelister. Dansevennlig musikk fører likevel ikke til gode dansemoves på BI-vors. Det tror de studenter ved KMD ved UiB er mye bedre på.

– De er flinkere til å danse kanskje. Jeg er ikke flink til å danse, og har ikke sett så mange andre på BI som er flinke til det heller. Vi er best på stemning da, sier Ingebrigtsen og ler.

Berle og Bækkelund kan også kjenne seg igjen i stereotypiene.

– Vi er begge fra Asker, så vi har allerede sjekka av den. Også drar vi på Loulou, så vi har sjekka av den. Vi har midtskille, så vi har sjekka av den. Vi pynter oss litt, så vi har sjekka av den. Vi er jo innenfor alle, ramser Bækkelund opp og ler.

Syns ikke hun er unik

Maria Josefsen (24) studerer kunst ved KMD. Hun tror ikke Gabrielle er det KMD-studentene svinger seg til om dagen. Forskningen viser at det er Susanne Sundfør som var det mest populære for KMD-studentene i 2020.

BJØRK. Maria Josefsen studerer på KMD og hører mye på det nye albumet til Bjørk. – Det forestiller jeg meg er klassisk for KMD, sier hun

– Jeg lytter veldig mye til det nye Bjørk-albumet, det forestiller jeg meg er klassisk for KMD. Men også mye på Beyoncé, som også sikkert er vanlig for andre studenter.

Josefsen mener hun ikke har særlig mye fordommer mot andre studenter. Likevel tror hun andre tenker at KMD-studenter er mer alternative, selv om hun ikke kjenner seg igjen i det.

– Egentlig ser jeg ikke på meg selv som unik, sier hun.

I forskningen fra UiB kommer det fram at KMD trekker fram Cafe Opera og Legal som utesteder de liker å gå på, noe Josefsen kan si seg enig i:

– Jeg går på Folk og Røvere, Cafe Legal, Kulturhuset, Landmark og Cafe Opera.

Forutsigbare på fysioterapi

Jørgen Bakke (21) studerer fysioterapi på HVL og har noen tanker om den typiske KMD-studenten.

FYSIO. Jørgen Bakke går førsteåret på fysioterapi. Her har alle studentene fått matchene klær.

– Personlig vil jeg tenke at de er litt mer fri i sjelen de som går der, sier han og beskriver en student med fargerikt hår.

Men frie i sjelen er nok ikke nøkkelord om man skal beskrive fysioterapistudenten, ifølge han selv. Etter førsteåret på studiet får alle en treningstrøye de kan bruke. Og da er ikke studentene vanskeligere å be enn at alle bruker den samme.

– Alle går med de samme klærne. Og da er det veldig synlig: der er fysio, liksom.

