Moderat Liste vil ikke vrake avtalen med Equinor, men mener at den tvert i mot vil bidra til en grønn omstilling for UiB.

– Det er for enkelt å kalle dette for grønnvasking. Avtalen er et godt samarbeid som vil nå ut til flere.

Det sier påtroppende listeleder for Moderat Liste, Fredrik Brogstad, om den mye omtalte Akademia-avalen mellom blant annet Universitet i Bergen (UiB) og Equinor. Han er uenig i deler av Venstrealliansen, sine synspunkter på det de kaller en «oljeavtale». Venstrealliansen kan anses som deres motpol på den studentpolitiske venstre-høyre-aksen.

Brogstad mener avtalen heller vil styrke UiB i møte med en grønn og bærekraftig omstilling.

– Hvis vi skal leve av å eksportere kunnskap og videreutvikle den kunnskapen vi allerede har, har vi godt av et samarbeid med Equinor.

Han utdyper dette ved å forklare at midlene som fås gjennom avtalen går på investere i flere årsverk ved UiB som jobber med å skape en bærekraftig utvikling og flere miljøløsninger.

Vil forsette samarbeid

– Vi må forsette å samarbeide med Equinor. De gir oss midler til forskning på grønn omstilling og energi, sier den påtroppende listelederen.

Han viser samtidig til at den norske stat har en eierandel på 67% i selskapet.

– Det er ikke en privat organisasjon som skal ha mest mulig olje, sier Brogstad.

Riktig å fjerne punkt om positiv omtale

I avtalen heter det blant annet at den økonomiske støtten fortrinnsvis skal benyttes til «grunnforskning og forskningsbasert utdanning», deriblant «gaveprofessorat, ph.d- og postdoktorstipendiat og ulike tiltak for å styrke masterutdanning på de prioriterte områdene».

Der kommer det også frem at UiB mottar 14 millioner kroner årlig fra Equinor i avtaleperioden.

Brogstad erkjenner at punktet om positiv omtale av selskap er problematisk, men mener imidlertid at punktet må forstås i riktig kontekst.

– Punktet er skrevet i en kontekst hvor man skulle vise at det var positivt med åpenhet overfor samarbeidspartneren, sier han og legger til:

– Vi er likevel fornøyde med at rektor Margareth Hagen sier hun vil fjerne dette.

Han påpeker samtidig at dette er ett enkelt punkt i en mer omfattende avtale.

