Guttegjengen bak Rommet har, til tross for sin unge alder, føttene godt plassert innenfor Bergens kulturliv. Blant annet er prosjektleder for Rommet, Ingebrigt Ryland Røyrane (26), kjent for mange fra både Hester V75 og Vibbefanger. Liam Østvik (19), Isak Teigland (21), Matthias Bjørgo (20) og Lars Svendsgård (21) har arrangert Halvøyen på Verftet.

– Vi gikk jo på noen smeller med Halvøyen, som vi lærte masse av. Så erfaringen kommer godt med, sier Østvik.

Med denne erfaringen, kombinert med «total frihet» og en visjon om «good vibes only», ønsker de å skape et utested som føles som hjemme.

Eller en hjemmefest, nærmere bestemt.

PROSJEKTLEDER. Ingebrigt Ryland Røyrane (26) er for mange en kjent bergensartist. Nå er han fersk prosjektleder også.

– For lite tid

Prosjektleder Røyrane (26), er egentlig student på Bergen Arkitekthøgskole (BAS). For tiden i permisjon på andre året.

– Planen er å fortsette neste år, men jeg er for rastløs, rett og slett.

Alle som er engasjert i Rommet, har tidligere vært tilknyttet Kulturhuset. Det er eier av Kulturhuset, Joar Nicolaysen Høvik, som formelt eier lokalene til Rommet også, opplyser han til Bergensavisen. Men guttene har fått full frihet i utformingen av baren.

– Det er jeg som har tegnet lokalet, mens Liam har laget logoen. Alle bidrar med ulike ting, forteller Røyrane.

– Da vi tok over lokalene var det dritstygt her, så vi har gjort mye med stedet, legger Østvik til.

I tillegg til Røyrane, er det flere med på laget som er studenter. Matthias Bjørgo har nettopp begynt å studere Kristendom, religion, livssyn og etikk på NLA Høgskolen. Målet er å jobbe litt som vikar på siden. Også Tuxen Mustad (24) er tidligere økonomistudent. Nå setter han studiene på pause, og jobber heller i baren.

– Hvordan var det å kombinere utviklingen av Rommet og studier?

– Nei, det var for lite tid da. Men det gjorde det lettere at det alltid var gøy å jobbe.

PAUSE. Tuxen Mustad (24) tar pause fra studiene, og jobber heller i baren Rommet. Her i samtale med Gaukur Gretuson (28).

Kombinerer musikk og barlivet

Med på laget er også islandske Gaukur Grétuson (28), kjent under artistnavnet GKR. Da han flyttet til Bergen, kjente han allerede til musikkmiljøet i byen.

– Jeg trengte å bytte miljø, og gjøre nye ting. Så da ble det Bergen.

Nå kombinerer han i artistkarrieren og Rommet. De tidligere bekjentskapene guttene har fått gjennom musikkmiljøet, kommer godt med nå.

STORE PLANER. Liam Østvik (19) (t.v.) og Gaukur Grétuson har store planer for Rommet.

– Vi kjenner mange fra før av. Vi var litt trege med å planlegge åpningen, men nettverket vårt hjalp til, så ordner det seg, sier Røyrane med et smil om munnen.

Målet med baren er å skape et sted, eller rom om du vil, hvor alle føler seg velkomne. Ingenting skal være påtatt, alt skal skje naturlig, forteller de.

– Det skal ikke være en fast konsert hver fredag bare fordi det er fredag. Her skal alt være ekte, sier Grétuson.

NÆRMER SEG. Åpningen nærmer seg med stormskritt, og alle bidrar til å gjøre klar baren.

– Vi vil at Rommet skal føles ut som en stor hjemmefest. Hvis du er lei av å danse i stua, kan du alltid gå videre på kjøkkenet. Eller inn på et soverom. Folk skal kunne møtes ute og føle at dette er deres rom.

Selv har han aldri vært prosjektleder tidligere, og ble overrasket over hvor mange som er involvert i en bar.

– Du må ha brannsikring, nye rør, alt mulig egentlig. Det er mange firmaer involvert.

Alle sammen er spente på hverdagen fremover.

– Det er jo nå det begynner, sier Røyrane.

