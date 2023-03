Mens du vandrer rundt i Bergen og tenker mest på neste forelesning, er virkeligheten fundamentalt annerledes kun 2400 kilometer unna. Det er krig i Europa, og det har nå gått et år siden Russland gikk til angrep på nabolandet sitt.

Det kan være overveldende med nyheter fra krigen. Studvest har derfor samlet seks anbefalinger slik at du kan få mer innsikt i oppløpet til krigen, hvordan det går nå og hva som kan skje videre.

Volodymyr Zelenskyj som komiker (Youtube)

I vonde tider er det viktig med humor. Ukrainas president er ikke bare utdannet advokat og fungerende krigsleder, han er også komiker. Faktisk var han en av Ukrainas største før han ble president. I serien Folkets Tjener spiller Zelenskyj en lærer som etterhvert får nok av dårlige politikere. Etter en tirade i klasserommet legger en elev ut opptaket på Youtube og videoen går viralt øyeblikkelig. Kort tid etter er han president i landet. En ganske underholdende sitcom med virkelighetsnære frampek. Dessuten hjelper serien oss i å forstå den enorme oppslutningen til presidenten. Ellers er det flere videoer av komikeren Volodymyr på internett, blant annet at han spiller piano med penis. Både Folkets Tjener og sketsjene hans ligger på Youtube, nesten alle med engelsk tekst.

Wagner – Russlands lovløse hær (NRK TV)

PRESSEFOTO: NRK

Wagner er etterhvert blitt kjent som en av de mest brutale militære grupperingene i verden. Denne dokumentaren tar for seg den myteomspunnede paramilitære gruppen, og hvor den kommer fra. Wagnergruppen eksisterer ikke juridisk, og flere informanter mener at formålet er å destabilisere Vesten, og nok en gang gjøre Russland til et imperium. Dokumentaren er et resultat gravejournalister som mottar dødstrusler for arbeidet de gjør. Dokumentaren ble publisert i 2022, rett før krigen, og gir et interessant bilde på en av de største militære aktørene i Ukraina i dag. En spennende dokumentar som gjør at du sitter på kanten av stolen, og helst ikke vil tro på det du ser.

Da Macron ringte Putin (NRK TV)

PRESSEFOTO: NRK

I dagene før angrepet viser flere og flere satellittbilder store kolonner med militære kjøretøy og våpen. Mediehus verden over skriver om hva som skjer nær grensen. Samtidig jobber europeiske toppdiplomater på spreng for å unngå russisk invasjon. Dokumentaren kommer nesten uforståelig tett på. Her får vi være med på direktelinjen i telefonsamtalen til Putin.

Vi hører Putins retorikk i samtalen og hans standpunkt som ikke er til å rikke. Ikke bare gir denne dokumentaren et nært innblikk i Europas bekymrede og alvorlige ledere, den viser også hvordan diplomatiet fungerer. Et must for alle som interesserer seg for politikk og internasjonale relasjoner.

Ministry of Defence (Twitter) og Ukraine – The Latest (Podkast)

Hver dag publiserer det britiske forsvarsdepartementet en rapport om status quo i Ukraina. Det er en kort og effektiv oppdatering om siste nytt i landet. Denne rapporten er ofte utgangspunkt, eller sentral i podcasten Ukraine – The latest fra The Telegraph. Podcasten er rundt en time lang, og blir publisert hver arbeidsdag. Journalister og korrespondenter i Ukraina analyserer og gir en grundig innføring i det som skjer. Om du ikke bare vil få med deg hva som skjer, men også forstå hva det betyr er dette podcasten du bør lytte til.

Fred eller krig av Mikhail Sjisjkin (bok)

FOTO: Cappelen Damm

«Det gjør vondt å være russer» er åpningsordene i dette essayet. Sjisjkin er en av Russlands mest leste og prisvinnende forfattere, som her har skrevet innsiktsfullt og foruroligende om det gigantiske landets manglende oppgjør med tidligere brutal historie. Russland trenger en av-Putinisering slik Tyskland fikk etter andre verdenskrig, mener Sjisjkin. Boka er fra 2019, altså etter Krim-annekteringen, men visse endringer er gjort i forordet og i boka. Forfatteren selv mener den blir «mer og mer aktuell for hver dag som går».

Dette er et skråblikk fra en russer i eksil i Sveits om hvordan og hvorfor Russland ble slik det ble, og hva det kan ha å si for fremtiden.

Når går Ukraina tom for ammunisjon? – Urix på lørdag (podkast)

PRESSEFOTO: NRK

Hva om vesten ikke lenger klarer å forsvare milliardstøtte til Ukraina år etter år? Hva skjer dersom vesten ikke lenger klarer å dekke ukrainernes behov?

Urix-podcasten tar for seg hva som kan skje videre i krigen. Om Putins taktikk fungerer kan Europa og resten av vesten se seg trøtte på å støtte en krig de ikke er en del av.

De ukrainske ammunisjonslageret er kritisk lave, og de skyter mye, også norskproduserte granater. Taper Ukraina krigen?

