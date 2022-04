Du er nok den viktigste stemmen i valget.

Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttryk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis for og av studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen.

I løpet av de siste to årene med pandemi har studentene holdt seg unna de fysiske universitetene. De fleste har sittet hjemme dag etter dag mens de har forsøkt å holde motet oppe og tenkt at dette kun skulle vare en liten periode.

Fjernt fra undervisninglokalene, professorernes gestikulering og fredagspilsen har det vært vanskelig å føle seg som en del av fellesskapet. Det har vært vanskelig å se seg selv som en viktig del av studentlivet. For bak skjermen var det jo ingen som så noen likevel.

Men sånn må man aldri tenke som student. Det er nettopp det som er den viktigste brikken på universitetet.

Den tanken må man også ha med seg når det er studentvalg på universitetet. Om du ikke stemmer, og ikke lar deg bli representert på institusjonen din, er det sidemannen som får lov å bestemme over studielivet ditt.

Klima, praksisplasser, digitalt læringsmiljø, helsetilbud, pensumbøker og kantinemat er noe av det som er på dagsordenen i årets studentvalg på Universitetet i Bergen (UiB). Noen saker kan virke for store for et studentvalg. Andre er mer realistiske. Felles er at alle sakene påvirker din hverdag som student og vil dytte universitetet i en retning.

I den nyeste utgaven av Studvest kan du møte alle lederne for valglistene til UiB sitt Studentparlament og kandidatene til Universitetsstyret. Det er kandidater som har noe på hjertet og som vil kjempe for din sak i studentlivet. På nettsiden vår kan du fremover lese flere artikler om valget, og du kan snart ta årets valgomat for valget til Studentparlamentet ved UiB.

Du kan også lese om det nylige valget på NLA, hvor fire representanter for avdelingen i Sandviken i Bergen ble valgt inn i Studentparlamantet ved høyskolen. Valgoppslutningen til valget var på ti prosent, noe som nåværende SP-leder, Vår Eline Nilsen, var fornøyd med, selv om hun skulle ønske det var høyere.

Fjorårets valgoppslutning ved UiB sitt studentvalg lå på lave ni prosent. Her har det tidligere år vært en oppslutning på rundt 20 prosent. Den lave valgoppslutningen fikk oss i Studvest til å stille spørsmålet om studentdemokratiet er dødt. Det er det neppe, og det har nok aldri vært mer relevant enn nå.

Ni prosent oppslutning er ikke mye å gå til universitetsledelsen med. Med så få stemmer i ryggen er det begrenset hva man som studentparlamentariker kan forvente å bli hørt med. Vi skulle ønske at studentpolitikerne kunne fremme saker med mer støtte bak.

Spark derfor dine medstudenter i baken den 20. april. Ta en prat om hvordan livet som student bør være, og sett dere sammen og stem inn deres representanter på studvalg.no frem til 28. april.

Og så husk: Ingen er viktigere enn deg.



