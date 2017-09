Arrangerte Bergens største silent disco på BI

PUSSET OPP: I to uker har barledelsen og Studentsamfunnet på BI jobbet for å få klar den nyoppussede studentbaren. – Det har vært fullt kjør fra morgen til kveld, sier nestleder Cecilie Myrland. FOTO: JULIE GÜNTHER.

Fredag tok rundt 600 stykker turen til gjenåpningen av studenkroen Rederiet.

– Det er jævlig kult at de arrangerer silent disco her!

Dette sier BI-student Karoline Blomgren (22). Fredag kveld deltok hun på studentbaren Rederiets gjenåpning. I den forbindelse arrangerte utestedet Vaskeriet sin største silent disco hittil.

Selv hadde ikke Blomgren vært på denne typen arrangement tidligere, til tross for at hun bor like ved Vaskeriet der de har konseptet hver onsdag. Den eneste gangen hun stilte opp, var det alt for lang kø, og turen gikk derfor videre til utestedet Parken.

– På BI pleier det alltid være de samme festene, så det er kjekt med noe nytt, også kan jeg endelig få gå på silent disco, forteller Blomgren.

Pusset opp på egenhånd

I to uker har barledelsen og BI Studentsamfunn på privathøgskolen snekret, pusset og lakket fra morgen til kveld for å sette sitt eget preg på BIs studentkro. I mangel på finansiering tok de saken i egne hender og pusset opp selv – med litt hjelp fra den handy «IT-karen» på bygget og ulike tutorials på Youtube.

Ifølge dem var Rederiet tidligere mer som en utvidelse av kantinen enn et utested.

– Før var det betonggulv og så ut som et eksamenslokale, sier daglig leder på Rederiet, Tor-Håkon Tollefsen.

Nå håper nestleder Cecilie Myrland at studentene forbinder baren mer med et utested og at de kommer til å tilbringe kveldene der fremfor å gå på byen. Fredag kveld tok hele 600 personer turen innom.

Ifølge daglig leder Tollefsen kunne de aldri klart å arrangere dette uten hjelp fra Vaskeriet, som har stilt opp med hodetelefoner og DJ’s. Han håper imidlertid at det i framtiden ikke skal måtte være silent disco for å trekke studentene til Rederiet.

– Har vi åpent en torsdag kveld, ønsker vi at folk skal kunne komme og ta en øl etter forelesning. Det skal være et sted du kan slappe av og være med venner etter en lang dag.

To forskjellig verdener

Klokken har så vidt rundet halv ti når Tollefsen og Myrland må løpe inn i lokalene for å hjelpe til med festen. Det ene rommet er allerede fylt med studenter som danser på de hjemmesnekrede bordene. Med hvert sitt eksemplar av de 200 forhåndsbestilte hodetelefonene godt plassert på hodet, synger de med.

– Når jeg tar på headsetet går jeg dønn inn i min egen verden, og kan danse mye bedre fordi jeg føler jeg er på konsert. Det er to forskjellige verdener. Det er helt fantastisk, sier Lasse Fransson (21).

Silent Disco-debutanten Blomgren har også beveget seg ut på dansegulvet. Når vi spør om konseptet gjør terskelen for å danse lavere, får vi beskjed om at hun er feil person å spørre. Terskelen hennes er nemlig på minus ti.

– Når noen går på dansegulvet og viser at dette ikke er noe å være redd for, så kommer folk, sant. Og der har du oss. Jeg kødder ikke, jeg befinner meg i en yolo-boble, så jeg kjører på uansett om det er musikk på øret eller fra høyttalerne.