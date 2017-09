Misfornøyde med utelivstilbudet for de under 20 år

LABERT TILBUD. Det finnes per dags dato tre utesteder i Bergen for de under 20 år: Fotbalpuben, Downstairs og Østre. ARKIVFOTO: ALEKSANDER KARLSEN

– De er en kjøpesvak gruppe, derfor er det vanskelig å skaffe et bra tilbud og utvalg for dem, sier daglig leder.

– Jeg pleier som oftest bare å dra på vors, og så dra hjem når de andre drar på byen, forteller Jasmine Øvrelid (18).

Hun startet nettopp på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, og meddeler at hun synes utelivet i Bergen er mangelfullt for studenter under 20 år. Det er hun ikke alene om å mene.

– Det er som oftest ikke verdt å ta turen ut, konstaterer den ferske medievitenskapsstudenten Nils Wendelbo Nyre (18).

Utenom studentstedene som for eksempel Kvarteret og Hulen, finnes det per dags dato kun fire utesteder med 18-års aldersgrense. Fotballpuben er et av dem.

– Det som er problemet med aldersgruppen under 20 år, er at de er en kjøpesvak gruppe. Derav er det vanskelig å skaffe et bra tilbud og utvalg for dem, sier Frank Binner, daglig leder av Fotballpuben.

– Mye falsk legitimasjon

Studentene Studvest har pratet med kan fortelle at de kjenner mange som velger å benytte seg av falsk legitimasjon for å kunne være med på festlighetene.

– Vi opplever at bruken av falsk legitimasjon er et stort problem, opplyser Monica Johannesen Mørk, seksjonsleder ved ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

– Det er et betydelig problem, men vi har ikke kapasiteten eller ressursene til å gjøre noe med det, sier Yngve Raad, avdelingsleder i PSS Securitas.

Ingen av studentene Studvest har vært i kontakt med sier de har brukt «fake leg» selv, men sier likevel at de forståelse for dem som velger å ta risikoen.

— Det handler på en måte om å passe inn i den sosiale konteksten. Man ønsker å være med vennene sine på byen, sier Ingrid Wågen (19).

Hun studerer sammenlignende politikk ved UiB, og kan fortelle at falsk legitimasjon ofte har vært et tema i sosiale sammenhenger.

– Det var noen venner av meg som ble tatt av politiet en gang, og det var et eneste stort kaos. Jeg hadde aldri turt det selv, sier Wågen.

– Det er straffbart å forfalske sin egen legitimasjon på en slik måte at en fremstår som eldre enn man er. Dersom utestedet tilkaller politiet, gir det grunnlag for en anmeldelse, forteller Johannesen Mørk i Politiet.

Mener tilbudet er for dårlig

Heller ikke psykologstudent Øvrelid har benyttet seg av falsk legitimasjon. Hun vet likevel om mange som gjør det, og mener grunnen til det er klar.

– Det er få tilbud for oss under 20 år, og mulighetene vi har er for dårlige, sier hun.

Daglig leder på Fotballpuben mener at slik det har sett ut i Bergen de siste årene, så er det lite lønnsomt å drive utesteder rettet mot de under 20 år.

– Det handler ikke nødvendigvis om å tjene mest mulig penger, men om å få bedriften til å gå rundt, sier han.

Studentene på sin side sier at de lett kan føle seg ekskludert blant venner og studenter når de blir stoppet i døren.

– Det ødelegger for det sosiale. Venner snakker ofte om det som skjedde på byen, og da er det ikke alltid man kan delta i samtalen, nettopp fordi man ikke var der, sier sam.pol-student Wågen.