– Det er nok flere ledere som har fått seg en a-ha opplevelse etter #metoo.

Det sier professor Stig Berge Matthiesen, som underviser i organisasjonspsykologi på BI Bergen. For ti år siden kartla han mobbing i arbeidslivet.

– Kampanjen kom over landet som en flodbølge og har nok ført meg seg en skjerping i holdninger, slår han fast.

– Makt spiller en rolle

Johanne Vaagland, tidligere likestillingsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB, mener det er vanskelig å svare nøyaktig på hva seksuell trakassering er.

– Det er så mange ulike ting. Å bli befølt på dansegulvet er seksuell trakassering, men om noen tar på meg en gang og ikke gjentar det blir ikke resten av kvelden ødelagt. Dersom det skjer flere ganger blir det ubehagelig.

Hun mener makt er en viktig faktor som spiller inn i diskusjonen.

– Dersom man er i en maktposisjon skal man være bevisst på å ikke sette de med mindre makt i situasjoner med seksuelle undertoner, forteller hun.

Matthiessen er også tydelig på at arbeidsmiljøloven er noe de i maktposisjoner må være ekstra bevisste på.

– Ansatte skal ikke utsettes for ydmykende situasjoner. Deres integritet og verdighet skal ivaretas, og seksuell trakassering fører jo til det motsatte, sier han.

– Lov å gi klem

Mathiessen mener det er et skille mellom flørting og seksuell trakassering.

– Dersom man kommer med en utidig og upassende enkeltkommentar eller en person forgjeves prøver å sjekke opp en kollega, så mener jeg ikke at det er utilgivelig.

Han mener imidlertid at noen kommentarer eller episoder uten fysisk kontakt er såpass graverende at det kan betegnes som seksuell trakassering.

– Dersom en sjef ringer og sier til en ansatt at «nå onanerer jeg», så er det tydelig at det dreier seg om seksuell trakassering.

Vaagland har opplevd at hennes venner enkelte ganger har ulik oppfatning av hva seksuell trakassering faktisk er.

– Men det går an å flørte uten å seksuelt trakassere. Det er ikke seksuell trakassering å være hyggelig eller å holde en samtale. Og det er lov å gi klemmer og komplimenter, sier hun.

Skeptisk til gapestokken

På spørsmål om det er nødvendig å henge ut de som er skyldige i denne typen trakassering, stiller professoren seg noe tvilende.

– I kampen for krenkede personer er det viktig at man tenker seg om før man peker ut syndebukker og setter dem i gapestokken. Juridisk sett har en sak to sider og det er viktig at man ikke hopper til konklusjoner.

Han mener likevel det finnes tilfeller som er såpass alvorlige at samfunnet fortjener å få vite hvem som står bak.

– Det var en danser som har vært en del i media i det siste. Han ble funnet skyldig i flere voldtekter – og da er det greit at man skriver om det fordi samfunnet har et behov for beskyttelse.

Vaagland er klar på at man må kunne stole på lover, rettigheter og gode rutiner innad i systemet.

– Når det er sagt, så hender det at makt blir utnyttet i såpass stor grad at det kan være nødvendig å gå ut med det offentlig. Men det skal kun være siste utvei, om man har opplevd å ikke bli hørt uansett hva man sier.

Dette mener studentene

Studvest har spurt fem studenter på Høyden om hvor grensen for seksuell trakassering går.

Victoria O’Neal

– Hva er seksuell trakassering?

– Når man invadere noens intimsone på en måte som er upassende.

– Hva er forskjellen på flørting og seksuell trakassering?

– Flørting er gjensidig. Om man trakasserer så nekter man å gi seg til tross for at responsen fra den andre parten uteblir. Det er å tvinge seg innpå noen.

Thomas Djønne

– Hva er seksuell trakassering?

– Seksuell trakassering er å utøve en seksuell handling uten samtykke. Det trenger ikke nødvendigvis være fysisk.

– Hva er forskjellen på flørting og seksuell trakassering?

– Det varierer nok fra person til person og fra kultur til kultur. I hovedsak så dreier det seg nok om å fortsette til tross for at den andre personen har sagt nei.

På Andre Storesund

– Hva er seksuell trakassering?

– Seksuell trakassering er oppførsel som er ubehagelig og påtrengende for andre.

– Hva er forskjellen på flørting og seksuell trakassering?

– Når man ikke kan ta et nei for et nei så har man passert grensen.

Elmira Oshmavie

– Hva er seksuell trakassering?

– Seksuell trakassering er uønsket oppmerksomhet rettet mot kropp.

– Hva er forskjellen på flørting og seksuell trakassering?

– Jeg tror det er en gråsone. Det blir litt teit om alt av flørting trenger riktig tillatelse. Man må tolke signaler.

Loreno D’Angelo

– Hva er seksuell trakassering?

– Seksuell trakassering er å gå inn i noens personlige sfære selv om den andre personen klart og tydelig indikerer at han eller hun ikke ønsker det. Det kan være både psykisk og fysisk.

– Hva er forskjellen på flørting og seksuell trakassering?

– Det er et tydelig skille. Det er kanskje ikke alle som har lyst til å se det skillet, for det hindrer dem i å fortsette på samme sporet. Jeg mener at det fra et rasjonelt ståsted er en ganske tydelig forskjell på flørting og trakassering, og at folk flest er i stand til å se den forskjellen.

