Fra avisbud til boligeier

FRIHET. Yngvild Geiring Wikne mener at det å bo så lenge hjemme hos mor var en ypåperlig motivator for å spare til egen bolig. FOTO: BEATE FELDE

Yngvild har spart til å kjøpe bolig i mange år, men måtte som de fleste andre få hjelp fra foreldrene. – Jeg hadde aldri klart å få lån uten dem, sier hun.

Psykologistudent Yngvild Geiring Wikne (23) kjøpte nylig sin egen leilighet.

– Jeg kjøpte leiligheten rett før jul. Da hadde jeg bodd hjemme hele studietiden for å spare til egen bolig. Jeg tror ikke jeg hadde fått lån om jeg leide et rom i byen før jeg kjøpte.

Geiring Wikne forteller at hun har jobbet mye og vært veldig flink til å spare gjennom hele livet sitt.

Hun begynte å jobbe som avisbud da hun var femten og senere fikk hun jobb på Big Bite. Nå jobber hun i sportsbutikk og på sykehus.



– Jeg sparer alt jeg er i stand til å spare til enhver tid, og det har jeg fortsatt med nå etter at jeg kjøpte egen leilighet. Vennene mine pleier å tøyse med at det første jeg alltid spør om er «hva koster det?».



Laget mange budsjetter

Hun forklarer at man ikke burde kjøpe leilighet om man ikke er hundre prosent sikker på at man klarer det.

–Jeg har en fast jobb, og jeg lagde mange budsjetter for å være helt sikker på at jeg var i stand til å få det til å gå rundt.

Ifølge Geiring Wikne er de viktigste tingene når man skal kjøpe å ha fokus, foreldrehjelp og jobbsikkerhet. Med fokus mener hun at man må være raskt ute med planleggingen, og begynne å spare tidlig. Foreldrehjelpen er viktig for å få boliglån, og boliglån er uoppnåelig om man lever på studielånet alene. Man må ha jobb ved siden av, slår hun fast.

– Problemet er ikke å betale tilbake faste avdrag i måneden, det er å få lån til å begynne med.

Må ha foreldrehjelp

Eiendomsmegler i FAIR eiendom, Thomas Sund, forteller at de fleste studenter nå er avhengige av foreldre som kan hjelpe til når de skal kjøpe egen bolig. Boligprisene stiger nemlig så fort at studentene ikke klarer å holde følge. Egenandelskravet har også steget, noe som gjør det enda vanskeligere for unge å kjøpe bolig.

– Jeg tror nesten ingen studenter kan klare å kjøpe uten hjelp av foreldrene sine, med mindre de er gründere med en banebrytende idé, kommenterer Geiring Wikne.

Daglig leder i DNB Eiendom Bryggesporen, Dag Jonny Johannesen, forteller også at foreldre ofte er veldig interessert i å bidra for å få barna sine inn på boligmarkedet. I noen tilfeller bidrar de med økonomiske midler slik at studenten kjøper leiligheten selv. Noen stiller også med huset sitt som sikkerhet på lånet studentene tar ut i banken.

– Det skjer også at foreldre velger å kjøpe en leilighet i byen og leier den ut til barna sine, sier Johannesen.

Geiring Wikne mener hun selv hadde vært sjanseløs på boligmarkedet uten foreldrenes hjelp.

– Jeg kjøpte boligen med 25 prosent egenkapital, og den fikk jeg betydelig hjelp til av foreldrene mine. Jeg hadde aldri klart å få lån uten dem.

Flere studenter kjøper

Det er en økende trend at studenter kjøper seg bolig, ifølge Johannessen fra DnB. Han forteller at de er spesielt aktive på boligmarkedet i juli.

– Dette skyldes at studentene har fått svar på studiesøknadene sine og vet at de skal slå seg til ro her. Da stiger spesielt etterspørselen etter de små og sentrumsnære boligene.

Nå har det blitt strengere krav til egenkapital, noe Johannessen mener kan påvirke studenter.

– Det blir spennende å se hvordan pågangen fra studenter blir til sommeren.

Han forteller at det finnes forskjellige motivasjoner for å kjøpe leilighet.

– Mange tenker at det er en økonomisk smart løsning. Men nå er det sånn at boligprisene øker betraktelig mindre enn tidligere, og at studentene kanskje ikke får like stor gevinst når de velger å selge igjen, påpeker han.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

For boligkjøpere er beliggenhet alltid en viktig faktor, og kanskje spesielt for studentene. Studenter vil gjerne bo i sentrum, men det er ikke alltid det lønner seg i forhold til hva man egentlig får for pengene, mener eiendomsmegler Sund.

– Dessverre er det sånn at ikke alle har plass til å bo innenfor den berømte «snøballkast-radiusen» til Den blå steinen, sier han.

Han legger også til at mange studenter er opptatt av de potensielle naboene og om det er mulig å ha «en fest eller ti».

Dag Jonny Johannessen forklarer at mange studenter burde vurdert å flytte utenfor bykjernen.

– Om de velger å kjøpe en leilighet i Ytre Sandviken fremfor en midt i sentrum vil de kanskje få en litt større leilighet til omtrent samme pris. En større leilighet kan bety et ekstra soverom de kan leie ut.

Dette mener Johannessen er en fin måte for studenter å finansiere deler av tilbakebetalingen av lånet på.

Fleksibilitet

Et annet tips Johannessen gir er å tenke litt frem i tid rundt området man velger å kjøpe i. Faktorer det er lurt å tenke på er om de potensielt bygger ut kollektivtrafikken der, og at det da vil være mer lukrativt å bo der om fire år. På den måten kan studenten tjene på salget av leiligheten.

Geiring Wikne forteller at hun syntes det var viktig å være fleksibel på beliggenhet da hun kjøpte. Men hun er veldig glad for at hun endte opp sentralt i Sandviken hvor hun kan gå overalt.

– Selvfølgelig tenker jeg det kan være deilig å selge leiligheten for mer enn jeg kjøpte den for, men jeg føler jeg allerede har vunnet ved å komme meg inn på markedet.

Hun understreker at ingen kan spå hva som kommer til å skje, men at hun i hvert fall planlegger å vise banken at hun er en trygg person, som klarer å betale tilbake lånet. På den måten kan hun sikre seg en god utgangsposisjon ved nytt boligkjøp.