Frank Aarebrot er død

GÅTT BORT. NTB melder at den folkekjære UiB-professoren Frank Aarebrot er gått bort, 70 år gammel. ARKIVFOTO: JULIE BJELLAND BUER

Den folkekjære professoren ble 70 år gammel.

FRANK AAREBROT Professor i sammenliknende politikk ved UiB.

Ofte brukt som «ekspert» i Studvest og andre nasjonale medier.

Fylte 70 år 19. janaur 2017. Ble Professor Emeritus halvannen uke senere.

NTB melder at UiB-professor og valgekspert Frank Aarebrot er død. Han ble 70 år gammel. Tidligere denne uken ble han hasteoperert på Haukeland, etter å ha hatt hjerteproblemer.

«Det er med sorg vi melder at pappa er gått bort i kveld. Han døde stille og rolig med oss rundt seg. Selv om rommet han etterlater seg ikke kan fylles for oss, så gir det oss glede at han kunne gjøre det han elsket helt til det siste», skrives det på hans Facebook-profil natt til søndag.

Familien takker gode venner, Haukeland sykehus, og ber om ro den nærmeste tiden.

Gikk av som professor i vår

Aarebrot var professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB), og holdt våren 2017 sin siste offisielle forelesning etter 40 år ved institusjonen. Dagen etter vant han Christieprisen som deles ut hvert år til en person eller en virksomhet som har bidratt til god samhandling mellom forskning og utdanning.

– Det som gjør Aarebrot unik er at han har en ekstrem evne, vilje og kraft til å formidle for et bredt publikum. Ved siden av å være en godt likt foreleser blant studentene, har han også bidratt til å skape et ansikt for UiB utover forelesningene, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen den gang.

Knut Helland, juryleder og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet uttalte følgende:

– Han byr på seg selv, enten det handler om amerikansk valgkamp eller humoristiske påfunn.

Æresmedlem i Studentersamfunnet

I tillegg til å være en ekstremt populær professor var Aarebrot æresmedlem, en såkalt kommandør, i Studentersamfunnet i Bergen.

– Frank har vært en aktiv del av studentersamfunnet fra han var student selv og frem til i dag, fortalte Samfunnet-leder Oda Bjerkan etter professorens siste forelesning.

Å være kommandør er en hederbetegnelse som bare ni andre har.

– Frank er vår store støttestpiller og hverdagshelt. Han vil fortsette å være det fremover, sa Bjerkan den gang.