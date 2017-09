Store forskjeller i fadderukenes pengebruk

ULIKE VARIANTER. Fadderuken er forskjellig fra institusjon til institusjon og fakultet til fakultet. Noen tar betalt, mens andre arrangerer gratis fadderuke. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Der BI-studentene betalte 920 kroner for en festivalopplevelse i fadderuken, dro HF-studentene på quiz.

– Jeg er glad for at fadderuken vår var gratis. Studietiden koster nok fra før, sier Remi Rekdal.

Han studerer på lektorprogrammet i nordisk ved Det humanistiske fakultet (HF), og kan fortelle at han er fornøyd med oppstarten de hadde.

Det er stor variasjon i ressursbruken som lå bak de enkelte institusjonene og fakultetene sin organisering av fadderuken (se grafikk). På BI måtte studentene ut med 920 kroner for å delta. Til forskjell fra HF og andre fakulteter ved Universitetet i Bergen (UiB), mottar ikke fadderstyret på Handelshøyskolen BI noen økonomisk støtte fra høyskolen.

– Jeg stusset litt på prisen i begynnelsen, men nå sitter jeg igjen med følelsen av å ha fått mye for pengene, sier BI-student Jonas Kalkvik.

HF-student Rekdal er ikke på samme bølgelengde når han får høre om prisen på BIs fadderuke.

– Jeg ville aldri betalt 920 kroner for en fadderuke, konstaterer han.

Budsjett på én million

Kalkvik, som starter på sitt første år på en bachelorgrad i økonomi ved BI, mener fadderuken, også kjent som Fadderullan, var en fantastisk måte å bli kjent med byen og sine nye klassekamerater på.

Det mener også Robert Tokheim, som er leder for BIS Bergen. Samtidig understreker han at man må gjøre det som kan gjøres for å unngå for høye billettpriser.

– Vi prøver å holde billettprisen så lav som mulig, og har kuttet kostnader der vi kan, forteller Tokheim.

Fadderullan hadde et budsjett på én million kroner. Det er fem ganger så stort som fadderukebudsjettet på HF.

– Vi tar betalt fordi vi lager en omfattende opplevelse. Konseptet er at vi lager en festival, med flotte konserter og arrangementer gjennom hele uken. Slikt koster, sier Tokheim.

– Prinsipp å ha det gratis

Fadderleder Marie Svardal på HF deler ikke den oppfatningen. Fadderuken hun ledet hadde med støtte fra blant annet studentutvalget og fakultetet et budsjett på rundt 200 000 kroner.

– Fadderuken skal være noe man føler seg invitert til, ikke noe man må kjøpe seg adgang til, mener hun.

Videre påpeker Svardal at studiestarten er dyr nok fra før. For henne er det viktig å legge vekt på at det bør være et lavterskeltilbud å delta i fadderuken.

– Fadderuken er en såpass viktig del av studietiden at man ikke burde måtte betale for den. Det er en prinsippsak for meg.

– Kunne dere vurdert å ta betalt for noen enkeltarrangementer i fadderuken?

– Det kunne vært en idé, inntektene ville selvfølgelig gjort at vi kunne arrangert større konserter. Men det er fortsatt kjipt å utelukke folk på grunn av økonomi, sier hun.

Dette stiller HF-student Rekdal seg bak.

– Vanskelig uten å ta betalt

Studenter ved Norges Handelshøgskole (NHH) var det også nødvendig å kjøpe fadderukebilletter. De ferske siviløkonomspirene på Helleneset måtte ut med 585 kroner for å være med på moroa.

– Dersom vi ikke skulle solgt billetter, ville vi vært helt avhengig av mer støtte fra skolen, og vi ville nok heller ikke hatt like god kvalitet på arrangementene, forteller Mari Larsen Sæther, prosjektansvarlig for fadderuken på NHH.

Fadderstyret på NHH mottar i overkant av hundre tusen kroner i støtte fra handelshøyskolen. Fadderleder Sæther forteller at støtten fra skolen hovedsakelig går til det alkoholfrie opplegget.

– Vi ønsker å gi de nye studentene innholdsrike opplevelser. Det er vanskelig uten å ta betalt, ettersom vi ikke mottar ekstern støtte.

– Finnes det et alternativ for de som eventuelt ikke ønsker å betale for fadderuken?

– Nei, det finnes ikke et alternativ. Men vi benytter spørreundersøkelser til å undersøke hva studentene synes om prisen, og jobber kontinuerlig med å holde prisen så lav som mulig, svarer Sæther.

Betale for enkeltarrangement på MatNat

Også på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved UiB måtte studentene betale om de ville få med seg alt som skjedde i fadderuka. Her var det to arrangementer det ble tatt inngangspenger til.

Selv om fadderuken på MatNat mottar støtte fra UiB, forteller deres fadderleder Jan-Lukas Førde at det ikke hadde vært mulig for dem å arrangere banketten de har mot slutten av uken uten en billettordning. Arrangementet kostet studentene 360 kroner.

– Jeg skulle jo helst sett at vi hadde en fullstendig gratis fadderuke, men dessverre er det ikke mulig for oss uten å ha et svært begrenset antall plasser eller fjerne ting fra programmet, forteller han.