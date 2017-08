Selfiekonger lekte natteravner

GJORT DET FØR. UiB-rektor Dag Rune Olsen (midten) lar sjeldent muligheten til en selfie gå av veien. Denne endte på Twitter under hashtaggen #omsorgforstudenter. FOTO: MARTIN SORGE FOLKVORD

Det er ikke alle som får gleden av å høre en universitetsrektor bruke ordet «smooth». Men når det først skjer, skjer det selvsagt i de sene nattetimer.

lokken 22.00 på Torgallmenningen høres den umiskjennelige lyden av en telefon som tar et bilde, før UiB-rektor Dag Rune Olsen legger telefonen sin ned i lomma igjen.

– Vel, da får vi vel gå hjem da? Den viktigste jobben er jo gjort, sier han spøkefullt.

Rundt ham lyder latter fra byråder, dekaner, medlemmer av rektoratet og tillitsvalgte studenter. De vet alle at det er mange timer igjen før jobben er gjort.

Prominente faddervakter

Det er første kveld i fadderuka, og faddere ikledd t-skjorter i alle regnbuens farger leder nyankomne studenter over Torgallmenningen til utestedet deres fest skal være på i kveld. For enkelte kan denne kvelden by på problemer. Å være beruset i en by der du ennå ikke har lært deg veien hjem, er ikke bare enkelt.

Som en konsekvens av dette har det de siste fem årene gått faddervakter rundt i Bergen sentrum på nattestid. De har passet på at også de studentene som ikke har en fadder som kan hjelpe dem der og da får hjelp.

Da blir det kjempesmooth! Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

Denne gjengen har gjerne innslag av prominente mennesker. Denne mandags kvelden består faddervaktsteamet blant annet av UiB-rektor Olsen, samskipnadsdirektør Per Kristian Knutsen og byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti.

Ekstrafaddere

Fra faddervaktteltet rett ved Den blå steinen deles det ut boller og bananer til studentene som kjenner trangen etter nattmat komme krypende, og vann til de som kanskje tenker mer på den neste pilsen enn på å holde seg hydrert. Men det er på rundgang rundt i byen faddervaktene virkelig møter studentene.

Det får rektor Olsen merke raskt. Han og gruppen hans har ikke spasert mer enn hundre meter bortover Torgallmenningen før rektoren kommer i snakk med en faddergruppe fra Høgskulen på Vestlandet (HVL).

– Se her! Hvis jeg ikke er sammen med dere, så spør dere disse her om hjelp, sier en fadder ikledd signalgul t-skorte på tjukk rogalandsdialekt til faddergruppen sin.

Samtalen hopper og går, før et av fadderbarnene vil vite hvem faddervaktene egentlig er.

– Nei, er du rektor på ekte? spør han overrasket når Olsen har avslørt sin identitet.

– Jeg er rektor helt på ekte, ja, svarer den helt ekte rektoren med et smil om munnen.

Smooth rektor

Når de natteravnliknende skikkelsene fortsetter rundturen, er Olsen rask med et stikk til sin faddervaktkollega Asle Holthe, som er dekan på avdeling for lærerutdanning på HVL.

– Jaja, vi kommer vel stort sett til å møte dine studenter i dag. UiB-studentene er jo selvsagt hjemme og leser, de.

Helt rett i at det bare blir HVL-studenter får han riktignok ikke. De neste studentene gruppen kommer i prat med, er en fadder og et fadderbarn fra NHH. Olsen avslører ikke hvem han er i denne samtalen, men får likefullt en god tone med fadderen i den hvite t-skjorten til høyskolen på Helleneset.

– Dere gjør så sykt bra jobb! Jeg skal si fra til dere hvor dere trengs, jeg, så blir det smooth, sier handelshøyskolestudenten.

– Da blir det kjempesmooth, svarer rektoren. Uttalen tilsier at det ikke er ordet han bruker mest i hverdagen, men NHH-fadderen lar seg sjarmere likevel.

– Faen, jeg digger deg ass! utbryter han, og gir sin nye venn en avskjedsklem før han forsvinner ut i den feststemte bergensnatten.