Slik kommer du deg til campus under Sykkel-VM

REDUSERT FREMKOMMELIGHET. Rutebussen som går fra sentrum til Sletten vil være blant dem som blir mest påvirket. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Er du avhengig av buss for å komme deg til campus, kan sykkel-VM bli ekstra utfordrende.

Mellom 16. og 24. september kommer proffsyklister fra hele verden til Bergen for å delta i sykkel-VM. Arrangementet blir et høydepunkt for sykkelinteresserte studenter, men også resten av student-Bergen vil merke mesterskapet.

Det blir nemlig store endringer i kollektivtilbudet den uken sykkel-VM pågår. Spesielt utfordrende kan det bli for studenter som bor utenfor sentrum og er avhengig av buss for å komme seg til campus. Store deler av sentrum blir stengt mellom 08.30 og 19.00 hver dag under VM.

– Ingen busser vil gå gjennom sentrum, de ender opp på busstasjonen i stedet, forklarer beredskapssjef Ivar Lunde i Bergen kommune.

Kalfaret blir stengt for trafikk

Det betyr for eksempel at bussene som vanligvis kjører over Bryggen mot Åsane heller vil kjøre gjennom Fløyfjellstunnelen fra busstasjonen. For å komme seg fra sentrum til NHH blir altså busstasjonen et knutepunkt. Skal man mot Årstad er utfordringen enda større.

«Hovedveien fra sentrum og oppover Kalfaret og Nattlandsveien blir stengt for all trafikk i stengeperiodene. Dette området vil ha lite kollektivtilbud på dagtid under VM», skriver pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss i en epost til Studvest.

Hun forklarer at linje 12 vil kjøre fra busstasjonen opp Møllendalsbakken og ned igjen Ibsens gate. Denne bussen vil gå i snitt hvert 8. minutt. Skyss forventer mange passasjerer på denne bussen og anbefaler at de som kan, heller går til bybanestoppet på Kronstad.

Bybanen vil gå som normalt under sykkel-VM, men stoppet ved Byparken stenger. Nonneseter blir dermed endestoppet. På Skyss sine hjemmesider vil du finne informasjon om rutetilbudet under sykkel-VM.

På visse tidspunkt må man kanskje vente noen minutter hvis syklistene kommer akkurat da. Ivar Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune.

– Veldig synd at bussen ikke går

På busstoppet utenfor Xhibition venter Ingrid Haugland på bussen. Hun har ikke satt seg inn i hvordan kollektivtrafikken blir under sykkel-VM. Haugland, som bor på Slettebakken og studerer psykologi var ikke klar over at ingen busser vil kjøre over Kalfaret.

– Det er veldig synd, for jeg tar bussen der for å komme meg til skolen. For meg tar det ca. 25 minutter til universitetet. Jeg har hørt at noen ikke har undervisning under VM, men det har jeg, så det er veldig dumt om jeg ikke skal kunne komme meg til skolen, sier Haugland.

For studenter som bor og studerer i sentrum vil ikke sykkel-VM by på de samme utfordringene. Hvis man går eller sykler, slipper man nemlig til over vanlige overgangsfelt. Der blir du sluset gjennom når det er trygt.

– På visse tidspunkt må man kanskje vente noen minutter hvis syklistene kommer akkurat da, men det går helt fint å gå til skolen, sier beredskapssjef Lunde.