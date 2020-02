Leder forteller at de arrangerer Women's Finance Day blant annet fordi finansbransjen etterspør flere kvinner og ønsker en balanse i stillingene.

– Selv om finansbransjen er veldig mannsdominert i dag, betyr ikke det at det finnes færre muligheter for kvinner.

Det sier NHH-student Thea Guldbrandsøy (22). Hun er programansvarlig for Women’s Finance Day (WFD), som torsdag ble arrangert på Norges Handelshøyskole (NHH) for andre gang.

Leder for WFD, Brita Hestenes (23), forteller at Women’s Finance Day er et arrangement bestående av workshops, foredrag og stands, hvor 18 bedrifter var representert.

– Formålet med denne dagen er å inspirere og opplyse kvinnelige NHH-studenter til å velge en karriere innenfor finans, og det er på grunn av kjønnsbalansen i bransjen, forklarer Hestenes.

OPPFORDRING. Thea Guldbrandsøy (t.v.) og Brita Hestenes forteller at formålet med WFD er å opplyse og oppfordre kvinner til en finanskarriere.

Guldbrandsøy forteller at av banksjefer og ledere innen finans i Norge, er 72 prosent menn. Det betyr at under en tredjedel av norske toppledere er kvinner.

– Det er jo veldig lite. Ser man på finansbransjen som en helhet er kjønnsbalansen 50/50, men det er i toppen at vi ser en veldig stor forskjell i kjønnsfordelingen, påpeker Guldbrandsøy.

Skjev kjønnsbalanse

Hun forteller videre at på grunn av denne ubalansen ønsker de å opplyse studenter tidlig om finans og hvilke muligheter som finnes.

– Dette er et vanskelig spørsmål, men hvorfor tror dere det er en så skjev kjønnsbalanse?

– Jeg tror det har noe med stiftelse av familie å gjøre. Spesielt i topplederstillinger så er det mye fokus på å opprette kundeforhold og være tilgjengelig for kunder hele tiden, noe som krever mye ansvar og tid. Om man har familie prioriterer man kanskje annerledes, sier Guldbrandsøy.

Både Hestenes og Guldbrandsøy tror at også historikken av kjønnsfordelingen, hvem som sitter i styret i selskapene, og hvem som utdanner seg, påvirker kjønnsbalansen.

– Hvis 70 prosent av de som studerer finans er menn så kommer jo det naturligvis til å bli reflektert i bransjen også, påpeker Guldbrandsøy.

– Mange muligheter

Hestenes forteller at de arrangerer WFD blant annet fordi finansbransjen etterspør flere kvinner og ønsker en balanse i stillingene.

– Denne dagen er et viktig tiltak for å få ut den riktige informasjonen fra de som faktisk er i denne bransjen, til studentene som skal velge dette som vei, sier Hestenes.

– Det er ikke alle som vet hvor bredt finans faktisk er og hvor mange muligheter som finnes innenfor feltet. Derfor er det viktig å ha en sånn dag så man kan snakke litt mer om hva det faktisk er, og de ulike retningene i den bransjen, skyter Guldbrandsøy inn.

Fullt hus

WFD-leder Hestenes kunne fortelle at i løpet av omtrent fem minutter etter at påmeldingen begynte var alle plassene på arrangementet fylt opp.

– Vi har utvidet antall deltakere i år, så vi har åpnet for 160 studenter og 30 videregående skole elever, forteller Guldbrandsøy.

Blant videregående elevene som deltok var Agnes Marie Gundem (18). Hun forteller at hun deltok på torsdagens arrangement fordi hun skal søke på NHH til høsten, og ville finne ut mer om NHH og finansbransjen.

LÆRE MER. Agnes Marie Gundem deltok på torsdagens arrangement for å lære mer om NHH og finansbransjen.

– Det er veldig få kvinner som tør å bli ledere i større bedrifter, spesielt innenfor finans. Jeg syns det er veldig kult å høre foredrag fra kvinnelige ledere her i dag som viser at du kan være tobarnsmor og du kan jobbe beinhardt i bransjen. Du må ikke være enten eller, sier Gundem med et smil.

Også NHH-studenten Elise Langseth (24) deltok på WFD.

– Finansbransjen er veldig mannsdominert, så det kan være vanskelig for unge kvinnelige studenter å se for seg at man skal ta en plass i den bransjen, sier Langseth.

Hun forteller videre dager som WFD er viktige fordi deltakerne får snakket med kvinner som er i bransjen, som kan fortelle hvordan de jobber og hvordan de kom seg inn i finansmiljøet.

MULIGHETER. Elise Langseth (t.h.) deltok på torsdagens arrangement for å lære mer om mulighetene innen finansbransjen.

– De er som forbilder på en måte.

Ikke bare for kvinner

Tre av torsdagens foredrag var åpne for alle studentene ved NHH. Selv om både kvinner og menn kunne melde seg på, var det kun kvinnelige påmeldte, ifølge WFD-lederen. Også standene var åpne for alle.

– Menn er jo en veldig viktig del av denne prosessen til å få endring. Det skal ikke bare være en kvinnegreie, det skal være noe vi gjør sammen, sier Guldbrandsøy.

– Har dere fått noe kritikk?

– Veldig lite synes jeg. Jeg har vært redd for at det skulle være mer, men det har vært ganske lite, sier Hestenes.

– Det har vel vært et par jodelposter, skyter en lattermild Guldbrandsøy inn, og begge NHH-studentene innrømmer at de ikke har sjekket Jodel de siste fem dagene.

– Det kommer litt sånn spisse, sarkastiske kommentarer i blant, men jeg tror alle forstår greia, forteller lederen.

«Hvorfor lager de ikke en Men’s Finance Day?» trekkes fram som eksempel.

– Men det er vel egentlig den verste vi har hørt, så jeg skal ikke klage, sier Hestenes og ler.



