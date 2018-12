Har eksamensstresset tatt overtak på julefølelsen? Er du østlending som ikke finner julekosen i det våte vestlandsværet? Kanskje må du jobbe på deltidsjobben nesten helt opp til julekvelden? Frykt ikke, Studvest har samlet de beste tipsene for å komme i skikkelig julestemning!

1. Skøyt deg vekk fra eksamensangsten

Bergen kommune tilbyr både innendørs- og utendørs skøytebaner hvor du kan spinne, gli, vakle og falle så mye du vil. Og best av alt for studentlommeboken, banene har gratis inngang på dagtid i ukedager!

Hvis været tillater det blir det også åpne skøytebaner på Skansedammen, Stemmemyren og Varden tennisbane. Der det er verdt å nevne at Skansedammen kanskje har Norges fineste utsikt fra en skøytebane.

Bergenshallen:

Ta bybanen til Sletten

Man-, Tirs-, Ons- og Fredag 10.00-14.00, Torsdag: 10.00-13.00

Søndag: 12.00-15.30

Slåtthaug isbane:

Ta bybanen til skjoldskiftet

Man-, on.- og fredag: 09.00-22.00

Tirsdag og torsdag: 09.00-15.30

Lørdag 12.00-17.00

Søndag 12.00-20.00

2. Oppdag Bergens julete trehusgater

Bergen er ikke blitt en av Norges viktigste turistbyer for ingenting. Hva med å være turist i egen (student)by? Både Nordnes og Sydnes ligger et steinkast fra Bergen sentrum, og kan tilby gate på gate med trehus og julelys. Vel verdt en kveldstur!

3. Nyt en julefilm på storskjerm

En klassisk julefilm får de fleste av oss til å kjenne på julestemningen. Men hva med å nyte den i mørket på storskjerm med lyden man bare kan få på en kino? Cinemateket og Huff inviterer deg inn i kinomørket med filmer som du kanskje har sett en trillion ganger, eller som kanskje er helt ukjent.

Cinemateket:

Serverer gløgg og pepperkaker!

Film: Meet me in st. Louis

Søndag 16. Des: 19.30

Film: It´s a wonderful life:

Søndag 16. Des: 17.00

Tirsdag 18. Des: 20.00

Filmklubben HUFF:

Film: A Nightmare Before Christmas:

Mandag 17. Des: 19.00

Bergen Kino:

Viser en rekke mer og mindre julete filmer. Men hvis du vil ha noe litt utenom det vanlige kan du prøve deg på Bergen Kinos visning av den klassiske juleballetten Nøtteknekkeren, som direktesendes fra Bolshoiballettens forestilling på The Royal Opera House i Moskva søndag 23. desember klokken 16.00.

4. Ta et avbrekk fra lesingen med noe ekstra julete i glasset

Butikkene bugner av juleøl og -brus, hva med å arrangere en juleølsmaking med gjengen? Eller kollokviegruppen?

Eller kanskje du vil prøve en varm drink i vinterkulden? Blant andre serverer baren Muskedunder et utvalg av varme drinker, og cocktailbaren No Stress kan fikse opp en varm drink etter dine preferanser.

5. Kjøp julen brukt

Fyr opp julestemningen i kollektive med julepynt! Både Fretex og Finn.no har mye julete å by på. Unn deg litt ekstra hjemmekos i desembermørket, uten at det går på for stor bekostning av lommeboken og miljøet. Og kanskje du også finner noen brukte skatter som passer perfekt til julegaver.

6. Gå på gerilja-juletrepynting

Hvis du har benyttet en av de overraskende mange klardagene i desember til å ta turen opp i byfjellene har du kanskje kommet over et pyntet tre eller to? Det er en økende trend med gerilja-julepynting i Bergen!

Hva: Ta med deg et par julekuler og en lysslynge, finn et tre og pynt det!

Hvor: Et sted i byfjellene, kanskje et tre med utsikt over hele byen?

Når: når som helst, men det er mest Instagram-vennlig lys i skumringen.

Hva nå: Du er nå en avant garde-juletrepynter, ta et bilde og nyt likes’ene som tikker inn, samt nyt øyeblikket og utsikten.

7. Nyt en konsentrert dose julemusikk

Selv om vi allerede er godt på vei i desember byr Bergen på mange julekonserter. Her er det bare til å velge og vrake, eller sjekke ut:

Den som er gratis:

Det er kanskje ikke så lett å få plass til julekonsert i studentbudsjettet, men det finnes alternativ som ikke koster et øre! BKK inviterer til hele fire gratis julekonserter i Johanneskirken! Fredag 14. og 15. desember klokken 17.30 og 21.00 kan du få med deg julemusikk med blant annet Halie, Pitsj og André Søfteland.

Den alternative:

Jazzmusikeren Bugge Wesseltoft sin julekonsert «It´s snowing on my piano» har blitt spilt i over 20 år, og kan vel godt regnes som en juleklassiker. Likevel byr musikken til Wesseltoft på noe langt mer enn julekveldsvisa! Vi snakker jazz, vi snakker improvisasjon, vi snakker julekonsert med unik stemning. Wesseltoft spiller tirsdag 18. og onsdag 19. desember i Grieghallen.

8. Besøk et bergensk julemarked

Du kan nok ikke unngå å se Bergen Julemarked blinke i hjertet av sentrum. Det kan anbefales en rusletur rundt og kanskje en gløgg med litt ekstra i, men for den jevne studentlommebok er det kanskje ikke her julegavene skal kjøpes inn. Ønsker du et alternativt julemarked, kan det være verdt et besøk på bondens julemarked. Her kan du få kjøpt varer fra bønder rundt om i hele Hordaland. Du finner bondens julemarked på fisketorget, hver lørdag fram til jul, klokken 10–16.

9. Bak pepperkaker med flyktninger

HELLO, et prosjekt startet av Studentersamfunnet i Bergen, inviterer Bergensstudentene og flyktninger til å bake pepperkaker sammen. Det blir gløgg, klementiner og julemusikk. En helt vanlig pepperkakebaking, men med muligheten for å stifte vennskap utenom det vanlige. Bakingen skjer i St. Jakobs Kirke mandag 17. desember fra klokken 17.30.

10. Dra på en julete roadtrip

For de meste ivrige kan det å utforske Bergen med en liten roadtrip by på en litt utenom det vanlige julestemning.

Arboret og botanisk hage på Minde:

Denne hagen er en del av universitetsmuseets hager, og er alltid åpen. De har over fem tusen plantearter og byr på Instagram-vennlige turstier. Med en avstand på 23 km fra Bergen sentrum kan en kald våt dag inne i byen bety snø i den botaniske hagen!

Transport: Det enkleste er nok å kjøre, men det finnes alternativer for den grønne studenten uten bil: Rute 51 går fra Bergen sentrum til Milde. Et annet alternativ er å ta bybanen til Nesttun, videre med 54 til Birkelandsskiftet og til slutt 51 til Milde.

Hageland åsane:

Hageland i Åsane har en avdelingsleder litt utenom det vanlige, som har kjøpt inn et betydelig antall julehus som lyser, blinker, snurrer og spiller julemusikk. Det er faktisk et så betydelig antall at det er rene julebyen der ute. Hvis pepperkakebyen er for mainstream for deg, er dette definitivt stedet å besøke!

Åpningstider:

Man-Fre: 9–20

Lørdag og søndag: 12–18

Transport: Det er dessverre også enklest å komme seg hit via bil, men det finnes også alternativer: Du kan ta hvilken som helst buss til Åsane terminal, og spasere over broen over motorveien.

Kommentarer

kommentarer