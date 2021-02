Denne uken åpnet campus. Det er gode nyheter for studentene som sliter med dårlige studieforhold hjemme.

Da resultatene fra Studiebarometeret kom tidligere i februar ble det kjent at 6 av 10 studenter ikke hadde en fullgod leseplass da den første nedstengningen kom i mars i fjor.

Ingunn Vedeler Nilsen er førsteårsstudent ved sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen og møter Studvest utenfor bygget der hun bor i sentrum av byen. I følge henne bor det kun studenter i det gamle murbygget.

– Jeg har veldig lite plass til å lese. Vi er fire som bor sammen. Jeg har et rom på seks kvadratmeter med nødutgang, så det blir ikke plass til pult, sier Nilsen.

TRANGT: Dette er “lesesalen” hjemme hos Ingunn Vedeler Nilsen og de tre andre studentene hun bor med. FOTO: Privat

Heller ikke de hun bor med har pult, så arbeidsplassen blir fort på spisebordet i kjøkkenet. Det har stort sett gått greit, ettersom 20-åringen har skaffet seg gode arbeidsrutiner og at kollektivet kommer godt overens.

Store forskjeller

Under nedstengningen av campus før jul gjorde den lille arbeidsplassen i kollektivet at Nilsen måtte dra hjem for å jobbe med eksamen.

– Det var jo kjipt, for jeg dro hjem med bøyd hode. Jeg følte jo det ikke var bra å gjøre det når rektor sa “ikke dra hjem”, men det er ikke plass til at alle fire kunne gjøre eksamen samtidig. Så da satte jeg meg skamfull på toget for jeg hadde jo ikke noe valg, sier hun oppgitt.

HAR PLASS: Psykologistudenten Liam Liebe West har plass å lese hjemme. Han er en av få i følge Studiebarometeret.

Liam Liebe West har derimot ordnet seg med en pult på hybelrommet, der han jobber med psykologiemnene han tar ved Universitet i Bergen.

– Jeg trenger ikke så mye mer enn en arbeidspult og plass til å lese for å klare meg. Men jeg hadde ikke klart å lese fra sengen for eksempel. Man trenger en plass man setter av til studiene for å kunne holde fokus, sier han.

Den glemte gruppen

Begge studentene Studvest har snakket med mener studenter på mange måter er litt glemt.

– Jeg blir litt frustrert når myndighetene sier de prioriterer de unge, men ikke vil svare på kronikker eller lignende. Vi faller liksom mellom to stoler. Vi er ikke barn, men heller ikke voksne, sier Nilsen.

LEI. Ingunn Vedeler Nilsen er lettet av å kunne dra på lesesal igjen. Selv har hun måtte lese på felleskjøkkenet fram til nå.

West mener også at høyere utdanning har blitt for lite prioritert.

– Det har blitt tilrettelagt for fysisk undervisning på videregående, men hvis de skal prioritere unge, må det også tilrettelegges mer i høyere utdanning. Det er rart å gå på kjøpesentre fulle av folk, men samtidig gå forbi tomme lesesaler, sier han.

Åpner campus

Fredag 19.februar fikk studenter ved UiB den gledelige beskjeden om at campus åpner igjen fra mandag 22.februar og de legger til rette for noe fysisk undervisning, selv om mesteparten fortsetter digitalt.

Også BI campus Bergen åpnet igjen mandag 22.mars i tråd med regjeringen lettelser for universiteter og høgskoler.

For studenter ved Høgskulen på Vestlandet åpnet lesesaler og campus opp igjen tirsdag 23. mars. Undervisning i grupper opptil 50 kan skje fysisk, så lenge smittevern følges. Samlingsbaserte studier med tilreisende studenter vil ikke åpne for fysisk undervisning før tidligst 15.mars.

Lesesaler og campus på NHH åpnet igjen tirsdag 23.februar og selv om det meste av undervisningen fortsetter digitalt, vil det være mulig med fysisk undervisning i mindre grupper. Det samme gjelder studenter ved NLA og VID vitenskapelige høgskole.

