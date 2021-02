Studentene i Bergen er i gang med et semester fortsatt preget av koronapandemien. Studvest har snakket med to studenter som får gjennomført praksis til tross for koronarestriksjonene – men fra hybelen.

– Praksis virket som en fin mulighet dette semesteret, fordi utveksling ikke er et godt alternativ med tanke på korona-situasjonen i andre land, sier Edvard Heio Kobro (21).

Han og Maria Handal (22) studerer begge sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

I januar begynte de som to av de første praktikantene fra UiB hos Bergensavdelingen til UN Global Compact Norge.

– Vi får brukt det vi lærer fra studiene i praksis, samtidig som man får et overblikk. Hva slags arbeidsplass er dette, er dette noe jeg vil jobbe med, eller er det noe helt annet jeg bør satse på? Det tror jeg er veldig nyttig, sier Kobro.

– Ikke ideelt

For mange studenter har gjennomføring av praksis vært problematisk på grunn av pandemien. Selv om Kobro og Handal fikk gå ut i praksis, har løsningen blitt å gjøre alt hjemmefra.

Handal innrømmer at hjemmekontor ikke er helt ideelt, men at det er fint å oppleve en mer strukturert arbeidsdag enn den typiske studiehverdagen.

Det er egentlig en del reising involvert i praksisstillingen til studentene, men det er nå er satt på pause.

HJEMMEKONTOR. Maria Handal sier hun ikke syntes hjemmekontor er ideelt, men at det fungerer relativt greit.

– Men fordi vi ikke kan reise, og fordi vi kun er på hjemmekontor og møter digitalt, så rekker man over store deler av landet og en rekke forskjellige aktører. Vi hadde ikke kommet rundt på samme måte, i det tempoet vi gjør digitalt. Så det fungerer relativt greit, sier Handal.

– Det er mye som kan gjøres hjemmefra. Så lenge man har gode rutiner, og man er åpen for det, så kan man få spennende arbeidsoppgaver. Så korona burde ikke være en demper for at man kan få eller søke praksisplass, sier Kobro.

Som en del av SDG Conference Bergen arrangerte UN Global Compact sammen med UiB, “Ja takk, begge deler, bærekraft og arbeidsrelevans i utdanningene”.

Som praktikant fikk Handal ta del i planleggingen og gjennomføringen av konferansen.

Viktig med praksis

En av paneldeltagerne under arrangementet var Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister (H).

– Universitetene, høyskolene, arbeids- og næringslivet har veldig mye å lære av hverandre, til det bedre for utdanningene og fremtidens arbeidsliv, sa Asheim.

BÆREKRAFTING UTDANNING. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim deltok i panelsamtale med blant annet President av Norges Studentorganisasjon, Andreas Trohjell, og Direktør i NOKUT, Kristin Vinje. Sammen diskuterte de betydningen av praksis i utdanningsløpet.

Denne våren skal regjeringen legge frem både en nasjonal handlingsplan for å nå FNs bærekraftsmål, og en Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning.

– Det må være et mål at alle som går ut av døren fra et universitet eller ved en høyskole skal få kunnskaper og holdninger som gjør dem i stand til å utvikle seg selv, arbeidsstedene de velger å jobbe for, eller starte sin egen virksomhet hvis de selv ønsker det, sa Asheim under arrangementet sist onsdag.

Anbefaler andre studenter å gjøre det samme

Handal og Kobro er fornøyde med å ha valgt praksis dette semesteret. De oppfordrer andre om å gjøre det samme.

– Praksis er utrolig spennende, gøy, og lærerikt. Jeg syntes det er synd at det er såpass tilfeldig hvilke studenter som får denne praksis-muligheten. Så det håper jeg virkelig at det gjøres noe med, sier Handal.

