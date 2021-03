«Nå kan jeg oppleve noe nytt,» tenkte Rose Øvretveit da hun hørte om den kommende fysiske festivalen for eksperimentell musikk.

Fra og med i dag og ut helga kan du oppleve Bergens første fysiske musikkfestival på lenge bli satt ut i livet. I fjor var Borealis blant Norges siste arrangementer med pust, puls og ubegrenset dans, før landet ble skyggelagt av et visst virus.

En stor mengde studenter har strømmet til påmeldingsskjemaer for å delta som frivillige i Borealis. Tre av dem er musikkstudentene Rose Øvretveit (21), Inga Bialach (26) og Vilde Linnea Schøyen Lervik (23).

ENERGI, DRIVE OG BEVISSTHET OM MULIGHETER. Rose Øvretveit tror at frivillige studenter har mye å by på for Borealis.

– Hverdagen er monoton og det skjer lite. Jeg trengte å slå ut av tralten, med noe å se fram til, sier Øvretveit om hvorfor hun ble frivillig.

Fysisk festival

Borealis er en årlig musikkfestival for eksperimentell musikk og lydkunst. I år kjører de et konsept bestående av både fysiske og digitale konserter. De spilles i eksentriske lokaler, som på Nordnes sjøbad, Bergen Kjøtt, i Bergen Kunsthall og i et splitter nytt kulturhus i Åsane. I tillegg vil det være en rekke digitale konserter som kan nytes helt gratis.

KARISMATISK. Musikken kan høres i sjarmerende bygg, som på Bergen Kjøtt.

– Som andre i kulturlivet nå, har Borealis en plan A, B, C og D. Jeg tipper at en konsert etter plan D består av én mann, én artist og én lydmann som streames, sier Øvretveit og ler.

Flukt til festivalboble

I kollektivet til Øvretveit og Bialach er nesten alle frivillige i Borealis.

– Det har vært jævlig kjipt å være student. Jeg tror at alle kjenner korona påvirke psyken og studiene. Gratulerer med ettårsjubileet, forresten. Dette er en mulighet til å flykte litt fra virkeligheten, og å bli sugd inn i en festivalboble, sier Øvretveit.

GRATULERER MED JUBILEET. Rose Øvretveit tror at en gjennom Borealis kan rømme litt fra den ettårige pandemi-virkeligheten.

Hun tror i tillegg at studenters frivillighet i festivaler kan få dem i god kontakt med hverandre, og motvirke ensomhet, noe Lervik er enig i.

– Kanskje en sitter alene på hver sin hybel og ser en strømmekonsert, men vet at en ser den med flere. Musikk kan være utrolig samlende, og gjøre en glad eller trist, sier hun.

Bialach synes at det er kjekt å bli kjent med nye mennesker som frivillig, og å ha ansvar for noe kult. I tillegg kjenner hun på en større tilhørighet til musikkbyen Bergen gjennom å være involvert i dens kulturliv.

AVBREKK. Vilde Linnea Schøyen Lervik håper at festivalen kan gi studenter en pause fra en kjedelig hverdag.

– Festivalen er et fint lys i en mørk tunell. Den lager litt håp og et glimt av normaliteten.

Utvekslingsstudenter har hatt lyst til å være frivillige i år, ifølge Vilde Tuv. Hun er prosjektansvarlig for Borealis sine frivillige.

– Det tror jeg er på grunn av korona. Mange utvekslingsstudenter har ikke et særlig stort nettverk nå, eller mulighet til å bli kjent med andre den tiden de er her, sier Tuv.

Digg det digitale

Lervik spår at det er særlig fint å dra på fysiske konserter nå. Hun opplevde en del av festivalen i fjor, og falt for konseptet.

– Hva vil du si til dem som synes at eksperimentell musikk er utfordrende?

– Det er greit å synes at den er rar. Men jeg tror at alle kan like noe. En må bare prøve. Vær nysgjerrig, råder Lervik.

– Om det kjennes for heftig med masse eksperimentell musikk, kan en prøve filmfestivalen Cine Latino, som Borealis samarbeider med, foreslår hun.

PÅVIRKET. – Folk påvirkes veldig av farger, lyder og lys. En kan nyte dette gjennom festivalen, sier Inga Bialach.

Bialach sier at selv om en synes at musikken er krevende, kan en nyte å få med seg nydelige lyder, bilder eller farger i festivalen. Om en derimot skal lage en god digital Borealis-stund, anbefaler hun å samle venner, lage mat og sitte høre på musikken sammen.

Øvretveit har også tips for å nyte festivalen online. Hun råder til å lage i stand gøy belysning, ta konserten for å være et event, og å lese litt om artistene på forhånd.

– Og ha med et glass øl, brus eller melk.

Eksponeringsterapi til tusen

Stemningen før festivalen brer seg i Bergen.

– Alle frivillige virker veldig gira og positive til at noe skal skje, selv til oppvasken liksom, smiler en lysende Lervik.

Hun er i Borealis sin kjøkkengruppe, mens Øvretveit skal være sjåfør under festivalen.

GIRA. Vilde Linnea Schøyen Lervik gleder seg til at noe skal skje. Om det så er oppvask under festivalen.

– Jeg synes det er sykt skummelt å kjøre i byen, for jeg har null kontroll. Så dette er liksom eksponeringsterapi til tusen da, ler Øvretveit.

– Hva synes du om å jobbe gratis?

– Det er ikke noe problem. I Norge får vi nok penger til å ha det fint, så en god følelse ved dagens slutt er mer verdt enn penger, forteller hun.

Sterke konserter og møter

Borealis 2021 gjennomføres takket være et år med planlegging på detaljnivå.

– Vi har vært spente på tiltakene. Nå ser det ut til at vi får lov til å gjennomføre noen arrangementer fysisk. Mange av dem foregår også online, sier frivilligansvarlig Vilde Tuv.

– Under noen tidligere tidspunkt hadde ikke konserter og fysiske treff latt seg gjøre. Derfor føler en seg ekstra heldig nå.

VIKTIG. Frivillige som Rose Øvretveit er viktige for festivalen. Artist Vilde Tuv er frivilligansvarlig i Borealis.

Tuv tror at opplevelsene i salene og møtene med andre mennesker på festivalen vil bli veldig sterke.

– Det er fordi vi har vært mye fra hverandre. Fellesskapet gjennom å erfare kulturuttrykk sammen føles sjeldnere. Det er lenge siden sist, sier hun.

