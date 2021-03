Normann Misje Roman (21)

Studerer: Praktisk teologi og ledelse (NLA)

Hører nå: «Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 «Sonata facile»: 1 Allegro» av Wolfgang Amadeus Mozart

Håkon Myking (26)

Studerer: Psykologi, profesjon (UiB)

Hører nå: «Drivers license» av Olivia Rodrigo

Gudrun Foss (20)

Studerer: Media og kommunikasjon (UiB)

Hører nå: «Right by my side» av Nicki Minaj

Preben Joseph (23)

Studerer: Arkeologi (UiB)

Hører nå: «Solitaire» av Future og Travis Scott

Ingrid Eide (20)

Studerer: Sosiologi (UiB)

Hører nå: «Apple Three» av Aurora

Tobias Kongerud (21)

66%

Studerer: Sammenliknende politikk (UiB)

Hører nå: «Pier» av Slo Loris

Hedda Kveum (20)

66%

Studerer: Media og kommunikasjon (UiB)

Hører nå: «La la land» av Bryce Vine

Bastian Vinter (21)

66%

Studerer: Økonomi og administrasjon (BI) Hører på: «Fri» av Unge Ferrari Studentenes spilleliste til lesesalen:

Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 «Sonata facile»: 1 Allegro – Wolfgang Amadeus Mozart



Drivers license – Olivia Rodrigo Right by my side – Nicki Minaj Solitaire – Future og Travis Scott Apple Three – Aurora Pier – Slo Loris La la land – Bryce Vine Fri – Unge Ferrari

