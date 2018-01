Allerede fra Nygårdsparken skimtes det sterke lyset fra lyskasterne som skinner ut gjennom vinduene i Parkveien. Bassen dundrer ut av bygget. Forbipasserende kan ikke la være å titte inn i leiligheten til Anders Øygård Hareide (25). Og hvorfor skulle de det? Han har tross alt arrangert en festival i sin egen stue.

– Jeg synes konseptet med loftsfestivalen er en veldig fin måte å bidra til samfunnet på, særlig siden artister får opptre og vise fram sitt potensial, men også at folk kan være samlet til en real fest, sier Hareide, som studerer sammenliknende politikk (sam.pol.) ved Universitetet i Bergen (UiB).

Denne lørdagen er et sekstitalls mennesker samlet i stuen hans. Både gangen, kjøkkenet og stuen bugner av blide og lattermilde deltakere i alle aldere. Alle har rettet sin oppmerksomhet mot stua. Der TV-en vanligvis står er det rigget til med instrumenter, lyskastere og mikrofoner. Til sammen utgjør det en liten scene der artister allerede har begynt å opptre.

– Helt spesiell konsertarena

I forkant av arrangementet sendte Anders ut en mail til nærmere femti artister for å spørre om de ville delta på festivalen. En av sangerne som svarte ja var soloartisten Marie Thrana Tindstad (24), som også studerer sam.pol ved UiB.

– Jeg var veldig spent før jeg skulle opptre, siden det bare ville bli meg og pianoet som hørtes fra scenen. Jeg er så glad jeg sa ja, det var utrolig artig, smiler studenten.

Hun forteller at siden hun ikke opptrer så veldig mye ellers, er loftsfestivalen et ypperlig sted å få vist seg fram. Hareides stue er en helt spesiell konsertarena, og Tindstad følte seg godt tatt imot av publikum.

Når 24-åringen setter seg ved pianoet er publikum musestille. Folk på gulvet sitter nærme pianoet for å høre studentens selvkomponerte låter.

– Dødsbra festival

På spørsmålet om hvordan det er å være på arrangementet, er «dødsbra», «fett» og «fantastisk» gjentakende svar fra gjestene i den fullpakkede leiligheten.

Studentene Tora Finne (21) og Johan Nordskar (26) er samstemte i at stemningen på festivalen er helt på topp. Finne forteller det er mer folk her denne gangen enn forrige, noe hun mener hever stemningen til et nytt nivå. Nordskar nikker enig.

– Det er bra at folk som ikke er så kjent får en mulighet til å opptre. Det kan jo være et springbrett for noe stort, sier han.

Sosiologistudent William Sekkingstad (22), som også hadde deltatt på den forrige festivalen, er også positivt overrasket over mengden med mennesker på arrangementet.

– Før var det sånn at jeg kjente igjen i alle fall halvparten, men i dag har det kommet veldig mange nye. Og det er jo bra.

Også arrangøren selv er overveldet av deltakelsen. Hareide forteller at nærmere 125 mennesker deltar på festivalen. På enkelte tidspunkt står folk så tett at han hadde problemer med å komme seg rundt i leiligheten.

Fra fest til festival

Eventyret med egen festival startet allerede i 2016, da kollektivet til Hareide begynte å arrangere vanlige fester på loftet. Etter hvert fant de ut at de ville utvide konseptet.

– Siden festene gikk så bra tenkte vi at vi skulle prøve å utvide til en festival i stedet. Det viste seg å være en knallsuksess, sier en stolt Hareide.

Studenten og hans kollektiv har arrangert loftsfestivaler to ganger tidligere, med fester og konserter som varte fra tidlig ettermiddag til solen sto opp dagen etter. Underveis i arrangementene var det ingen klager, men dette endret seg dagen derpå. Hareide er både litt stolt og litt skamfull over å få politiet på nakken etter den første festivalen.

Begynte planleggingen i oktober

Etter samtlige naboklager måtte de se seg nødt til å planlegge festivalen bedre, og startet allerede i oktober. Denne gangen ønsket Hareide at festivalen skulle være mer strukturert, særlig med tanke på penger. I fjor slapp artistene å betale. Det har de endret på i år.

– Det går veldig dårlig økonomisk dersom ikke alle bidrar, forklarer studenten.

Booking av band, dato og lokale står arrangøren for, mens det elektroniske utstyret leveres på døren av EVIATE AS. Noen tusenlapper går med for å finansiere festivalen, men Hareide kan bekrefte at det ble et økonomisk overskudd på minst 1500 kroner etter lørdagens arrangement.

– Vi prøver å gjøre det så magisk som mulig, uten å sprenge budsjettet.

Donerer overskuddet til flyktninger

For å finansiere festivalen tar kollektivet 50 kroner i inngangspenger. De pengene har de valgt at ikke skal gå til arrangørene selv. Hareide forteller at de valgte å ha en poll på Facebook-arrangementet der deltakerne selv kunne velge hvilken organisasjon som skal få pengene. Arrangøren forteller med et stort smil at denne gangen er det Flyktninghjelpen som skal få pengene.

Hareide spiller i et band kalt Decaf, og det var hans egen rolle i musikkbransjen som inspirerte han til å arrangere loftsfestivalene. For arrangøren har det vært utfordrende å kombinere sitt ønske om å hjelpe svake i samfunnet samtidig som han kan dele sin musikk. Selv mener han loftsfestivaler kan være løsningen.

– Vi hjelper mange mennesker med dette arrangementet. Pengene går til ulike veldedighetsorganisasjoner, samtidig som jeg får spille med mitt eget band.

Han forteller også at festivalen gir han mulighet til å bli kjent med flere artister, samt øke hans ferdigheter som arrangør.

Et sted for alle

Hareide legger stor vekt på at festivalen skal være et arrangement der alle, uansett nasjonalitet, alder og interesse, skal føle seg velkommen. Kontinuerlig blir han stoppet av mennesker som ønsker å takke han for at de får lov til å delta, og Hareide har kun én ting å si: «Døra er alltid åpen.»

Utvekslingselevene Brendan Rogers (21) og Gabriel Calvin (20) er blant lørdagens publikum. De synes den unike festen er en god måte å bli kjent med studentbergen på.

– Utvekslingselever har en tendens til å kun bli kjent med andre utvekslingselever, så dette er en bra måte å møte noen nordmenn på også. Jeg elsker det, forteller Calvin.

Brendan nikker iherdig. Australieren er glad for at så mange fra ulike kulturer er samlet på et sted.

– Dette er en lokal event for lokale folk, og her har alle lov til å være seg selv.

Flere varierte innslag

Listen over artister som skal opptre er lang, med nærmere seksti publikummere samlet i én stue. Et av bandene som engasjerer publikum, er Hareides egen gruppe. Rockemusikken får gulvet til å vibrere, brorparten av tilskuere tramper takten og nikker med hodet, og jubelen står i taket når bandet avslutter opptredenen.

Til tross for at majoriteten av opptredenene er band eller artister, er det også noen som ville vise fram sin artistiske side uten et musikalsk innslag.

– Vi har blant annet folk som henger opp det de har malt, vi har steppere, låtskrivere og komikere. Målet er jo å ha litt av alt, ikke bare konserter, forteller Hareide.

Satser på offentlig status

Til tross for at gjestelisten på arrangementet sin facebookside bikket 500, kategoriseres loftsfestivalen fremdeles som en privat event. Dette ønsker arrangøren å gjøre noe med.

– Vi har tenkt på at neste gang vi arrangerer skal vi høre om å være på for eksempel på Kvarteret. Jeg tenker at da skal vi bytte status slik at det ikke bare er et privat arrangement, men faktisk offisielt studentorganisert, sier Hareide.

