Siden høsten 2016 har det å få til en studentrabatt på Bergen Kino, vært i søkelyset. Velferdstinget (VT) og Studentparlamentet ved Universitet i Bergen (SP-UiB) er enige om at billettprisene er for dyre og at tilbudet er for dårlig for studenter flest.

Et nylig møte med Bergen Kino, gir imidlertid håp om at ting skal skje.

– Vi hadde et møte med administrerende direktør i Bergen Kino i oktober, og det var rett og slett veldig positivt. Vi utvekslet masse ideer og følte at dette kom til å gå i boks, sier VT-leder Mia Milde.

Administrerende direktør i Bergen Kino, Elisabeth Halvorsen, sier at et oppfølgingsmøte er planlagt.

– Da håper vi å ha en konkret ordning på plass, sier Halvorsen.

Ønsker å engasjere studentorganisasjoner

– Forslaget som virker mest aktuelt, er å innføre såkalte «studentdager» på kinoen, hvor man kan få billetter til rimeligere pris. Det gjør at Bergen Kino kan få fylt opp tomme saler, samtidig som studenter slipper å betale full pris. Sånn sett er det en vinn-vinn-situasjon, sier Milde.

Hun trekker fram at studentenes fleksible hverdager gjør at de har mulighet til å gå på kino når salene ikke er oppfylt.

Videre oppfordrer Milde studentorganisasjonene til å komme med ideer til et bedre kinotilbud.

– Det vil hjelpe på om studentorganisasjoner kan komme med konkrete ideer og forslag til gode kinoarrangementer for studenter. Hvis studentene viser engasjement og har gode ideer for events, er det større sannsynlighet for at vi vinner fram med forslagene våre, sier Milde.

– Øker momsen på alt som er gøy

Stian Skarheim Magelssen, informasjons- og internasjonalt ansvarlig i SP-UiB, mener at slik det er nå, er kinoprisene altfor dyre for studenter. Han trekker fram at den forrige regjeringens prioriteringer har vært med på å påvirke prisene.

– I fjor økte regjeringen momsen på alt som er gøy, og dette inkluderer da også kinotilbudet, sier han.

Fra 2015 til 2016 økte momsen fra åtte til ti prosent, og fra 2017 til 2018 til ytterligere tolv prosent.

– En liten «shoutout» til regjeringa der. Det er kanskje på tide å kutte den momsen, fortsetter Magelssen.

Vil ha ansvaret over på ny avdeling

Bergen Kino eies dessuten delvis av Bergen kommune, og ligger i dag under byrådsavdelingen for finans.

– Når kinotilbudet ligger under finansavdelingen, gir det signaler om at det er noe de skal tjene penger på. Det hadde vært veldig kjekt å få flyttet Bergen Kino til byrådsavdelingen for kultur. Det tror jeg ville ha hjulpet på engasjementet rundt det å skape nettopp et bedre kulturtilbud, sier Magelssen.

Bergen kommune sier på sin side at den økende kommersialiseringen og konkurransen innenfor bransjen, er hovedgrunnen til at kinoen ligger under byråd for finans.

– For Bergen kommune er det kulturpolitiske formålet med eierskapet å sikre et bredt og godt kinotilbud til byens befolkning. Ettersom kinobransjen de senere årene har opplevd en økende kommersialisering med stadig økende konkurranse fra private aktører, har imidlertid de mer forretningsmessige sidene av kinodriften naturligvis også blitt tatt hensyn til, sier byråd for finans, innovasjon og eiendom, Dag Inge Ulstein, om saken.

– Bergen bør se til Stavanger

Til sammenligning med Bergen, har andre studentbyer klart å få til studentrabatt på kinobilletter. Magelssen peker på Stavanger som eksempel.

– Når andre studentbyer får det til, er det ingen grunn til at det ikke skal gå her heller. Jeg håper at Bergen kan se til Stavanger, og videre se at det er et tilbud Bergen må heve for å tiltrekke seg studenter, sier Magelssen.

Milde og Magelssen legger til at det gjelder å pushe på videre, og at de er positive til at det skal skje endringer på kinofronten.

– Bergen Kino er jo kjempepositive, så det ser ut til at det kan bli noe! Vi må likevel fortsette å pushe på i kommunen. Ting tar tid, og det har vi forståelse for, men nå begynner vi kanskje å bli litt utålmodige, sier Milde.

