– Skuffet over at stedet ikke allerede er oppe og går, sier student.

Nå jobbes det for å etablere en studentbar ved Høyskolen Kristiania (HK) i Bergen.

Markedsføring- og salgsledelse- studentene Natalie Sæle (25) og Kristoffer Sneddon (25) mener at prosessen har tatt for lang tid.

– Vi ble lovet baren for over et år siden og jeg føler meg litt holdt for «narr» over at baren ikke er oppe og går allerede, sier Sneddon.

I ettertid av intervjuet har Sneddon tatt kontakt med Studvest og presisert at han ikke mener at han har sagt at baren ble lovet for et år siden, og heller ikke sagt at han har blitt holdt for narr. Han mener derimot at han har forståelse for at ting tar tid.

Begge studentene er enige om at et møtested, i form av en studentbar, er noe de savner i studiehverdagen på HK.

– Jeg kan se for meg at en studentbar vil bidra til et positivt studentmiljø, sier Sæle.

Avkrefter at baren var lovet for lenge siden

Det er høyskolens studentforening, Studentunionen, som jobber for å på plass et nytt samlingssted for studentene. Baren budsjetteres via et eget HK-fond.

– Vi velger kvalitet framfor kvantitet. Det er derfor ting har tatt såpass lang tid, forteller påtroppende leder i Studentunionen, Stian Hoff Førland (20).

Foreløpig har ikke stedet en konkret åpningsdato, men medlemmene i studentforeningen forteller at de er på god vei.

Det som gjenstår før baren kan åpnes er tillatelse om skjenkebevilling og et helt ferdigstilt lokale, forteller de.

– Vi har aldri gått direkte ut med en spesifikk dato, men derimot har vi sagt at vi er i prosessen, forteller Førland.

– Er det et håp om at baren åpner før året er omme?

– Jeg kan garantere at den ikke åpner før jul, svarer Askeland.

Baren skal hete «Malteriet»

– Det er faktisk interiørstudenter som har tegnet baren, forklarer nåværende leder, Svein Eirik Askeland (22).

Baren skal hete «Malteriet», av den grunn at den bygges i de gamle lokalene til Hansa på Kalfaret, forklarer han.

Studentbaren blir dermed høyskolens nærmeste nabo.

Inkluderer studentene i prosessen

– Det er viktig for oss å ha en studentbar slik at studentene kan føle en større tilknytning til høyskolen, sier Førland.

Derfor har Studentunionen inkludert medstudenter fra HK i å utvikle konsept, åpningstider og lokalets design og planløsning.

Studentforeningen har store visjoner for stedet og har et tett samarbeid med både ledelsen og studentene, ifølge Førland.

– Vi planlegger alt i minste detalj, og det tar tid, sier Askeland.

