Vi er drøyt halvveis inn i desember, og om du allerede er lei av Mariah Carey, Michael Bublé, og Kurt Nilsen så har vi løsningen for deg. Gjennom en reise fra vestkystens alternative undergrunn, til et psykedelisk rockedystopia og videre til et terapautisk drømmeunivers har Studvests journalist Jonas Ørbeck Sire sjekket ut et knippe helt nye bergensbaserte utgivelser.

Kosmodome – «Kosmodome»

Kosmodome er et melodiøst og tungt prog-rock basert band fra Bergen. De slapp debutplata «Kosmodome» 10. desember via Karisma Records etter en lang pandemidvale.

Wow, dette var heftig! I et slags «doomy» og psykedelisk rockeunivers som virker å ha tatt konseptuelt inspirasjon fra det populære australske rockebandet «King Gizzard & the Lizard Wizard» kombinerer gutta fra Sunnfjord psykadeliske rocketoner og vokal verdig et prog-band med høy integritet.

PSYKEDELISK ROCKEUNIVERS. Kosmodome produserer en svært imponerende debutplate. Foto: Andrea Olsen

Plata starter med låta «Enter the Dome» som tar oss med inn i et univers fullt av eksplosive, tunge riff og lange sekvenser i god progressiv ånd. Spesielt låter som «Retrograde» og «Deadbeat» virker å dra elementer fra rockens gullalder på 60-70 tallet som inspirasjon. «Waver II» er gåsehudfremkallende og noe av det mer oppløftende jeg har hørt av rockeproduksjoner i nyere tid.

Der det både er eksplosivt og røft, oppleves vokalen som avslappende og tilbaketrukket, som gir låtene et fullkomment preg.

Kosmodome leverer en interessant og unik plate som klarer å bevare den autentiske vintage-aktige rockelyden selv i dette universet bandet har skapt. «Kosmodome» av Kosmodome må absolutt sjekkes ut, dette virker lovende!

Døssi – «lets be okay»

TERAPAUTISK. Døssi skaper et atmosfærisk univers. Pressefoto: Monika Engeseth

Bergensbaserte Ingrid Døssland, kjent som Døssi, slapp nylig singelen «let’s be okay». Hun har tidligere spilt på blant annet by:Larm i Oslo og på Høydenfestivalen i slutten av august.

«lets be okay» er nærmest en slags terapeutisk og helbredende reise på drøye tre minutter. En vakker akustisk gitar og harmoniske toner skaper en drømmende og flytende følelse som kombineres med en udiskutabel og nydelig vokal.

Døssi skaper et unikt og atmosfærisk univers som kan oppleves både emosjonelt og sårbart, men samtidig som en trygg og varm plass.

Som hun selv skriver på Spotify: «I try to make a music universe you can escape into». Det har hun absolutt fått til.

Simon Alejandro ft. Sean Lightfoot og Stupac – «Undergrunn Samurai»

Simon Alejandro slapp fredag «Undergrunn Samurai». Det er bergenartistens andre singel på den kommende plata «Unge Colombia» som slipper tidlig 2022.

Simon Alejandros vokal gir tydelige konnotasjoner til det vi kjenner som bergensrap, samtidig rappes dette over en soothing instrumental fra produsent Lars B som kan minne mye om funk- og soulinspirerte toner fra 80-tallet. Dette lager et utypisk og unikt uttrykk som ikke nødvendigvis er dagligdags på den norske hip-hop-scenen.

ALTERNATIVT. «Undergrunn Samurai» er et kult og annerledes bidrag til den norske hip-hop-scenen. Pressefoto: Mila Elisabeth Larvoll

Med sin blanding av rap og instrumental akkompagnert av Stupac og danske Sean Lightfoot, skaper «Undergrunn Samurai» et kreativt sjangeruttrykk som minner mye om undergrunnslegender som MF Doom, Pete Rock og A Tribe Called Quest.

«Undergrunn Samurai» av Simon Alejandro er et autentisk og annerledes rap-bidrag til en norsk hip-hop bransje ikke tar skade av litt mangfold. Låta anbefales å sjekke ut for enhver hip-hop-elsker!

Gard Read – «All we can do»

25-åringen fra Bergen ble introdusert til musikkbransjen allerede som sekstenåring på en tur til Storbritannia for å jobbe med produsenter. Nå i slutten av november kom endelig debutsingelen «All we can do» gjennom plateselskapet Diamond Club.

Ventetiden til tross, «All we can do» viser til en imponerende pop-produksjon som blant annet artist dePresno har vært del av. Den 25-år gamle bergenseren har latt seg inspirere av den britiske pop-artisten James Blake som er tydelig i låtens elektroniske pop-toner.

ÆRLIG. «All we can do» har en melankolsk tilnærming, og en autentisk elektronisk pop-sound. Pressefoto: Marie Presthus

«All we can do» er en ærlig og sårbar låt om ufullkommenheter og det om å skulle akseptere seg selv. Den har en melankolsk tilnærming, og en minst like ærlig og autentisk elektronisk pop-sound.

Gard Reads låt oppleves som en sterk og svært godt gjennomført låt innenfor pop-sjangerens rammer.

Kommentarer

kommentarer