Studenten testet positivt på en koronatest dagen etter eksamen, til tross for to negative tester før eksamen.

Det har vært mulig koronasmitte under en skoleeksamen onsdag 8. desember ved Universitet i Bergen (UiB). Det bekrefter prorektor Pinar Heggernes på telefon til Studvest.

Av personvernhensyn ønsker ikke Heggernes å kommentere hvilken eksamen dette gjelder, men sier at den er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat).

82 personer som var til stede i eksamenslokalet er nå varslet av UiB om den mulige smitten.

Ifølge Heggernes hadde den smittede studenten ingen symptomer på korona. Studenten testet negativt på to huritgtester, som ble tatt både dagen før og på eksamensdagen. Dagen etter eksamen, 9. desember, fikk studenten et postitivt utslag på en hurtigtest.

EKSAMEN. Prorektor Pinar Heggernes sier at den smittede studenten hadde ingen symptomer på korona. Foto: Eivind Senneset/UiB

En positiv PCR-test ble bekreftet fredag kveld, 10. desember.

– Studenten hadde ingen symptomer. Det var en fornuftig student som gjorde alt riktig og som testet seg for sikkerhets skyld. Studenten oppførte seg eksemplarisk, sier Heggernes.

UiB har ikke fått melding om at andre studenter som var til stede under eksamenen har blitt smittet.

Ingen i karantene

Heggernes forteller at de har vært i kontakt med smittevernmyndighetene i Bergen og har fått bekreftet at ingen trenger å gå i karantene.

– De som var til stede har fått beskjed om å være oppmerksomme på symptomer og oppfordres til å ta en hurtigtest i forkant av andre eksamener, sier Heggernes.

UiB, NHH og HVL gjennomfører skoleeksamener som planlagt, til tross for økende smitte og strengere smitteverntiltak. BI har gjort om alle skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener.

Anbefaler hjemmeeksamen

Studentparlamentet har vært tydelig på at de anbefaler hjemmeeksamen, på bakgrunn av koronasituasjonen og tilbakemeldinger de har fått fra studenter. Fredag skrev Studvest at MatNat gikk over til digital hjemmeeksamen i to emner, MAT101 og STAT101.

På Facebook har underskriftskampanjen «Nei til saleksamen ved UiB» blitt opprettet. Når denne saken blir publisert har kampanjen 218 signaturer.

Fra mandag 13. desember skal alle skoleeksamener ved UiB ha to meter avstand mellom pultene i eksamenslokalene. Det blir også tatt i bruk flere lokaler. Når det er to meter mellom plassene vil ingen risikere å havne i karantene hvis det skulle være smittede studenter i lokalet.

Kommentarer

kommentarer