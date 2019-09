Biblioteket til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) har utvidet åpningstidene og blitt et «meråpent» bibliotek.

Mellom klokken 15:45-22:00 i ukedagene, samt 08:00-20:00 lørdag og søndag, er biblioteket nå åpent uten betjening.

Studvest møter Dusan Nikolic (19) ved inngangen til biblioteket på kveldstid. Han går første året på bachelor i matematikk, informatikk og økonomi, og har allerede tilbrakt flere sene kvelder på biblioteket.

Som ny student visste ikke Nikolic at åpningstidene til biblioteket ble forlenget i august, men han kan allerede tenke seg enda lengre åpningstider.

– Jeg bruker mye tid her, så jeg synes at biblioteket burde ha åpent enda lenger. Det spiller ingen rolle om det er betjent eller ubetjent, sier han.

DØGNÅPENT. Dusan Nikolic er glad for sene åpningstider, men ønsker seg døgnåpent bibliotek.

Sikter mot flere bibliotek

Trude Færevaag, seksjonsleder for bibliotektjenester, forklarer at dette er en pilotfase som vil vare i en seksmåneders periode fram til februar.

– Vi utreder nå muligheter i våre andre bygg. Evalueringen av MatNat vil gi oss en god indikasjon på hvordan UiB kan få til meråpent på andre bibliotek, sier hun.

Studvest har vært i kontakt med Norges Handelshøyskole og Høgskulen på Vestlandet i Bergen om de har liknende planer. Ingen av institusjonene hadde konkrete planer om å utvide bibliotekenes åpningstider i nærmeste fremtid.

Bruker overvåkningskamera

Selv om alle studenter ved UiB normalt har tilgang til biblioteket, må man ha et studentkort tilknyttet MatNat i de ubetjente tidene.

Samme ordning har man allerede hatt på et annet bibliotek.

– Vi har allerede positiv erfaring med meråpent bibliotek fra Det medisinske fakultet, som har hatt utvidet og ubetjente åpningstider i et par år, forklarer Færevaag.

Men MatNats nye åpningstider kommer med nye sikkerhetstiltak som Det medisinske fakultet ikke har, nemlig et overvåkingskamera ved bibliotekets inngang.

– Biblioteket for medisin ligger inni bygget, i tredje etasje, mens MatNats bibliotek ligger på bakkeplan, og har en beliggenhet som er mer utsatt, forklarer Færevaag.

– For å sikre brukernes trygghet og bibliotekets verdier har UiB valgt sikkerhetskamera som forebyggende tiltak.

KAMERAOVERVÅKET. Et kamera kan nå finnes ved inngangen til MatNat biblioteket.

Færevaag påpeker at det er begrenset hva som blir filmet, og at biblioteket følger de nye personvernreglene GDPR og Datatilsynets retningslinjer for bruk av sikkerhetskamera.

– Kamera settes på når personalet går fra jobben klokken 15:45 og det er bare hovedinngangen til biblioteket som er filmet. Det er ingen overvåkning. Bilder blir ikke sendt til en sentral der noen sitter og overvåker studenter. Alle opptak slettes etter syv dager, og det er kun ved en eventuell hendelse at politiet vil få tilgang til opptakene, forklarer hun.

– Vi håper at kameraet skal være betryggende for besøkende også, avslutter Færevaag.

Vil ha døgnåpent bibliotek

Marcus Fjeld Gran (22) studerer biologi og er veldig fornøyd med endringen i åpningstidene.

– Jeg har brukt biblioteket mye på kveldstid de siste to ukene. Jeg er veldig glad for at de har åpent lenger nå, sier han.

FORNØYD. Marcus Fjeld Gran (22) er glad for at han nå kan bruke kvelder til å lese når han trenger det.

Verken Fjeld Gran eller Nikolic hadde lagt merke til overvåkingskameraet ved inngangen. De har ingen tanker rundt bruken av det ekstra sikkerhetstiltaket.

– Jeg vet ikke om det er noe vits å bruke penger på det, men det er sikkert greit med tanke på sikkerhet, sier Nikolic.

Fjeld Gran mener også at biblioteket burde være døgnåpent etter hvert. Han har tenkt å ta opp temaet i møtene til Biologisk Fagutvalg, hvor han sitter som styremedlem.

– Det hadde egentlig vært veldig fint å ha det åpent 24/7, sier han.

