ALTERNATIVT. Skuespiller Victor Olsbø Skinlo i aksjon.

Forestillingen, regissert av Michaela Gettwert, tar for seg mange ulike konspirasjonsteorier, som Illuminati, ‘Flat Earth‘, og ikke minst at kjemikalier i vannet gjør at frosker blir homofile.

Konspirasjonsteoriene blir beskrevet av tre frosker kledd i lite flatterende grønne kondomdresser. Froskene er på mange forskjellige eventyr gjennom generasjon-Z sine mest gylne barndomsminner, deriblant Totally Spies, Shane Dawson, Toy Story og Den Lille Havfruen. Såklart også uttrykt i futuristisk technostil.

Forestillingen er barnslig og morsom, samtidig som den er alvorlig og inviterer til dypere samtaler om konspirasjonsteorier.

Blir du forvirret av denne beskrivelsen? Det er slik jeg føler meg fra det øyeblikket jeg setter meg ned til forestillingen er over.

Til tross for at jeg er ganske forvirret, blir jeg ved hjelp av et heftig lyd- og lysshow og tre flinke skuespillere, dratt med på et skikkelig artig eventyr. Det er så rart, gøy og alternativt at man har ikke noe annet valg enn å følge nøye med.

Likevel tror jeg nok ikke dette er noe for alle.

KONSPIRASJONER. En av konspirasjonsteoriene som blir presentert handler om planet X. Fra venstre: Victor Olsbø Skinlo, Amalie Mikkelsen og Stine Revheim Svellingen

Konspirasjonsteorier er veldig gøy, eller snarere folk som tror på konspirasjonsteorier er veldig gøy. Men fordi konspirasjonsteoriene som blir beskrevet er verdens mest kjente, blir det litt banalt, til tross for veldig original formidling.

På den andre siden siden blir teoriene presentert på mange kreative og morsomme måter, for eksempel som en episode i Totally Spies, hvor spioner skal finne ut av hvorfor frosker ikke klarer å formere seg. For meg er dette forestillingens store høydepunkt.

Forestillingen appelerer med nostalgiske referanser til barndommen.

FUTURISTISK. Forestillingen uttrykkes i en futuristisk technostil. Fra venstre: Amalie Mikkelsen og Stine Revheim Svellingen.

Likevel går flere av referansene over hodet på meg, da også mine kunnskaper om populærkultur for barn på 2000-tallet har sine begrensinger. Dermed mister disse scenene mye av momentet, og blir mest forvirrende og ikke så morsomme.

Jeg tror at de fleste i målgruppen, unge voksne, vil forstå de fleste, men ikke alle referansene.

Forestillingen er til tider veldig morsom, men dette er takket være skuespillernes fullstendige dedikasjon til kaoset.

De åpenbare forsøkene på humor, i form av for eksempel pinlig stillhet, blir litt for enkelt for en så alternativ forestilling, og ødelegger for alt det andre som er utrolig komisk.

I BASSENGET. Forestillingen er barnslig og morsom, samtidig som den er alvorlig og inviterer til dypere samtaler om konspirasjonsteorier.

«ALL FROGS ARE GAY» er en morsom og utrolig rar forestilling. Noen litt vel omtalte konspirasjonsteorier blir plassert i en spennende, futuristisk og nostalgisk kontekst.

Er du en student som er åpen for det meste, liker konspirasjonsteorier og alt som er rart og alternativt, hadde jeg tatt med en likesinnet venn på dette festlige eventyret.

Forestillingen får dermed dermed karakteren C.

