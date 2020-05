Søndag ble det holdt valg i Studenttinget på Vestlandet, og to nye studentrepresentanter til Høgskulestyret ble valgt inn. Disse skal være stemmen til 16.000 studenter i styret til Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Bjørn Olav Østeby er valgt som representant for campus Bergen, og forteller at han er glad for å få tilliten.

– Det føles veldig bra, men det er også litt rart at det plutselig er jeg som skal sitte i styret. Jeg husker at jeg snakket med styrerepresentantene da jeg begynte i Studenttinget, og nå er det jeg som sitter der selv. Det er noe helt nytt, sier han.

– En helt annen rolle

Høgskulestyrets oppgaver er blant annet å ansette rektor og prorektorer, lage strategier, fastsette mål, samt legge frem regnskap og foreslå budsjett. Det er 11 personer i styret.

– Det er en helt annen rolle enn det jeg har hatt før. Gjennom mitt tidligere arbeid i Studenttinget, og at jeg har vært leder av Arbeidsutvalget, har jeg fått god innsikt i hvordan HVL fungerer, forteller Østeby, som har vært aktiv i studentdemokratiet på HVL siden fusjonen i 2017.

ENGASJERT. Bjørn Olav Østeby studerer økonomi og administrasjon på HVL, og gleder seg til å sitte i Høgskulestyret. Arkivfoto: Beate Felde

– Hva er de viktigste sakene du vil ha gjennomslag for?

– Det jeg gleder meg til å ta fatt på er den overordnede strategien for campusutvikling ved HVL, som er helt i oppstartsfasen. Ellers synes jeg også universitetsambisjonen til HVL er veldig spennende. Det viktigste for meg er at vi øker kvaliteten på utdanningen.

Veien videre

Østeby og Mari Ingeborg Bjor Hognestad, som er representant fra campus Sogndal, skal møte med styret én gang i måneden fremover. Østeby innrømmer at han ikke har hatt full oversikt over alle sakene tatt opp i styret tidligere.

– Jeg vil bruke sommerferien til å sette meg inn i det. Jeg gleder meg til å begynne arbeidet og være klar fra start. Hvis jeg ser at det er noen saker som jeg mener er viktige, skal jeg jobbe for å sette dem på agendaen, forsikrer han.

De nye representantene er valgt inn fra 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Studvest har forsøkt å få kontakt med Hognestad, men ikke lykkes.

