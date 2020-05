På lørdag ble det valgt et nytt Arbeidsutvalg til Studenttinget på Vestlandet. Disse skal lede studentdemokratiet ved HVL det neste året.

– Jeg er veldig glad for å ha fått fornyet tillit til å sitte enda et år, det er utrolig kjekt, sier nylig gjenvalgt leder Henrik Waage Tjore.

Han trekker fram flere grunner til at han ønsket å fortsette som leder.

– Dette året har vært utrolig spennende. Vi har fått i stand veldig mange saker, for eksempel reisestipendet som vi fikk nasjonal oppmerksomhet for. Vi har blitt med i den strategiske ledergruppen på HVL og sitter nå tett på ledelsen, som vi har skapt et veldig godt samarbeid med slik at vi kan føre Studenttingets politikk på en lettere måte enn tidligere, sier Tjore.

Tjore forteller at han er motivert til å fortsette prosessen som de har startet.

HVL. Omtrent 16.000 studenter studerer ved Høgskulen på Vestlandet.

Likevel er ikke jobben fullført enda. Tjore innrømmer at de fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder å øke valgdeltagelsen i STVL-valget som foregår på høsten.

– Hvis du ser på valgdeltagelsen, så viser det at det eksisterer et stort potensial til å nå ut til enda flere studenter. Der må vi være ærlige og innrømme at vi ikke har lykkes.

Tross lav valgdeltagelse, er det i dag dobbelt så mange tillitsvalgte som i fjor. Det gir en delvis smak på suksess, forteller Tjore, som i fjor lovet tatovering dersom de doblet valgdeltakelsen fra 10,44 prosent.

– Selv om vi ikke har nådd tallet vi ønsker å nå med tanke på antall stemmer er det viktig å trekke frem at vi nesten har doblet antall tillitsvalgte. Flere studenter har engasjert seg, noe som er delvis smak på suksess.

Veien videre

Tjore ønsker at Studenttinget skal få en større stemme, både på Vestlandet, men også nasjonalt.

– Det neste steget er å ta større plass nasjonalt, ikke bare lokalt. Det er noe jeg føler er blitt lagt til rette for gjennom arbeidet vårt. Derfor ønsker jeg å fortsette på denne reisen.

Første skritt er å bli mer synlig blant studentene.

– Den beste måten å nå ut til flere på er å i større grad synliggjøre de gjennomslagene vi får, slik at studentene ser viktigheten av å ha et studentdemokrati.

Tjore ser også viktigheten av å alltid se etter nye løsninger.

– Selv om det er viktig at vi fortsetter det gode arbeidet, er det også viktig å se på hvordan Studenttinget kan forbedre seg i den nye perioden kontra i fjor. Det er dumt å fortsette i samme løype, vi er nødt til å se på nye veier å gå.

Tjore forteller at koronasitusjonen har vært et godt eksempel på hvorfor studentdemokrati er viktig, og at de har hatt daglige møter med ledelsen på HVL.

– Vi har studentperspektivet og vi ønsker at studiehverdagen skal være best mulig for alle sammen. Da er det utrolig viktig at vi har tillitsvalgte som kan utføre denne jobben.

Det nye arbeidsutvalget

Sammen med Tjore skal følgende studentene lede arbeidet fra 1. juli.

Bjarne Kattenberg, Førde 30%

Jenny Randine Skogly, Sogndal 100%

Bettina Henriette Strand Vik, Bergen 100%

Anna Emilie Hagen, Bergen 100%

Janne Alice Tangjerd, Haugesund 30%

Marie Charlotte Moilanen Kettunen, Haugesund 100%

– Vi hadde et møte tidligere og da så jeg en fullt motivert gjeng som gleder seg til å starte arbeidet, forteller Tjore.

ARBEIDSUTVALGET. Dette er gjengen som skal være i arbeidsutvalget på Studenttinget på Vestlandet fremover. Foto: Privat

