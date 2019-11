Som student er det ikke gitt at man har inntekt. Noen jobber kanskje bare i sommerferien, andre har deltidsjobb ved siden av studiene, mens noen klarer seg på stipendet. Uansett er det lurt å spare i BSU hvis man har mulighet til det.

BSU har som hensikt å hjelpe unge med å komme seg inn på boligmarkedet, og tilbyr sådan en av de mest gunstige rentene på sparing. Men det kan være viktige forskjeller for hvilken metode som er best å spare på – og feil sparing kan koste deg tusener.

Ikke spar i vanlig BSU i år med lav inntekt

Dersom du har skattbar inntekt, vil du få skattefradrag dersom du sparer i BSU. Skattefradraget er 20 prosent av sparebeløpet, der det årlige maksimale skattefradraget er 5.000 kroner ved innskudd på 25.000 kroner. Dette forutsetter da en inntekt på minst 74.650 kroner. Dersom du tjener mindre enn dette beløpet, så vil det ikke nødvendigvis lønne seg å plassere alt i den vanlige BSU-kontoen.

Bankene tilbyr nemlig i tillegg til den ordinære BSU-kontoen, en ekstra konto som da gir den samme gode renten, men ikke skattefradraget. Man velger selv hvor mye man skal sette inn i de to forskjellige kontoene, men det er kun mulig å spare opp til 25.000 kroner i året på begge to.

Hvordan utnytte BSU-tilbudet på best mulig måte

Hvis du har hatt en sommerjobb og tjener 50.000 kroner, vil du ikke måtte skatte av inntekten. Da vil det være best å spare 25.000 kroner på den ekstra BSU-kontoen som ikke gir skattefradrag. Ettersom du kan spare opp til 300.000 kroner i den vanlige BSU-kontoen, betyr det i praksis at du har satt inn 25.000 kroner som du ikke får fradrag for. Dette kunne du fått fradrag for i et annet år hvor inntekten din er høyere. Denne muligheten forsvinner om du når taket på 300.000 kroner før fylte 34 år. Dette betyr at en må begynne BSU-sparingen som 22-åring for å få maksimalt skattefradrag.

Hvis du derimot for eksempel har 2500 i skatt, kan du spare 12500 i ordinær BSU og få skattefradrag tilsvarende skatten. Vil du spare mer, kan det spares i en ekstra BSU-konto, hvor du får den samme gode renten, men altså ikke skattefradraget.

Sjekk hvilken rente forskjellige banker tilbyr

Ikke minst er det lurt å forhøre seg om hvilke banker som tilbyr den høyeste renten på BSU. Her er det mulig å få mye større gevinst på oppsparte midler i fremtiden hvis man sparer hos banken med mest gunstig rente. Men det er også verdt å merke seg at man kan flytte BSU-pengene til en annen konto med bedre rente.



Det er imidlertid ikke lett å vite hvordan en bør spare på best mulig måte, og det kan være vanskelig å få en fullstendig oversikt og plan over hvor mye man kan sette av til sparing. Det er uansett viktig å vite at man kan ta ut innskudd man har gjort i løpet av året, hvis man for eksempel finner ut at man ikke tjener så mye som forventet. Økonomiformidlingen tilbyr gratis økonomisk rådgivning, så ta gjerne kontakt hvis du ønsker råd om din egen privatøkonomi.

