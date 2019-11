KOMMENTAR: Gang på gang viser undersøkelser at studenter drikker for mye, og at mange av oss har et usunt forhold til alkohol. Hvem skal egentlig ta grep om problemet?

Før jeg ble student kunne jeg telle på én hånd hvor mange ganger jeg hadde drukket. I dag studerer jeg for fjerdeåret, og har ikke nok fingre og tær til å telle hvor mange ganger jeg har drukket dette semesteret engang.

9 av 10 studenter drikker alkohol. Det viser SHoT-undersøkelsen (Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse) fra 2018. Den viser også at 38 prosent av studentene har et risikofylt forhold til alkohol. Men er det så rart?

Mye av det sosiale som skjer i studietiden er ofte i kombinasjon med alkoholkonsumering – enten det er fest eller bare et sosialt møte på kveldstid. Jeg er selv med i en studentorganisasjon hvor de ukentlige møtene våre heter «onsdagspils».

Hvis man vil, kan man egentlig finne «gode» grunner til å drikke hver dag. For eksempel Mikromandag på Kvarteret, og Quizen på tirsdag. Onsdag er jo lille-lørdag, og på torsdag er det enten en konsert eller silent disco på Vaskeriet. På fredag feirer vi at det endelig er helg, lørdag er lørdag, og så finner man alltid en grunn til å ta et par glass på en god søndag også.

Alkohol blir på et vis en del av hverdagen og bidrar til å danne et vanemønster som kan være vanskelig å bryte. Når arrangement og møter er lagt til kveldstid og til steder hvor det befinner seg en bar, kan det skape en implisitt forventning om at man skal drikke alkohol.

En ny undersøkelse fra i år, gjennomført av Ipsos for alkoholvett-organisasjonen Av-og-til, viser at 18 prosent av unge i alderen 18-29 år sier at de selv er bekymret for egne alkoholvaner.

Når såpass mange melder bekymring over egen drikking, burde vi kanskje se litt nærmere på den drikkekulturen vi dyrker her i landet. Selv om vi i Norge gjerne drikker sjeldnere enn i andre land, så drikker vi mye når vi først er i gang. Særlig oss studenter.

Italieneren Valerio Rossetti indikerer til Studvest at nordmenn «trenger» alkohol i større grad enn andre når vi skal ut. Jeg tror ikke det nødvendigvis stemmer.

Det behøver i hvert fall ikke det. Men en endring i drikkekulturen må til.

Jeg mener ikke at vi skal slutte å drikke, men vi kan da ta med oss intuisjonen vår på byen. Vi vet at høyt konsum av alkohol over kort tid kan være farlig for både seg selv og andre. Og når man selv drikker mye alkohol, kan det skape et drikkepress for de rundt seg. Hvis man er bekymret over egne vaner, så spør deg selv hvilket bidrag du gir til drikkekulturen du selv befinner deg i.

Mye av grunnen til at vi drikker så mye i Norge, er nok fordi vi inntar store mengder på oppfordring av andre ved å ta med masse drikke på vorspiel og via drikkeleker. Hva hvis du tar et standpunkt i andre retning: Tar med mindre drikke på vorspiel, og frastår fra drikkeleker? Kan det gi motsatt smitte?

Kommentarer

kommentarer