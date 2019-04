Forsikringene som redder deg, og forsikringene som tapper deg for penger. Her er en lett innføring til hvilke forsikring du bør ha som student.

Som student er budsjettet som regel stramt, og det er vanskelig å få pengene til å strekke til. Da har man ofte mer lyst å bruke det som er til overs på øl, enn på kjedelige ting som forsikring. Det er ikke alltid lett å vite hva man trenger og ikke, og vi vil derfor gi en innføring i hvilke forsikringer en typisk student trenger.

Hvilke forsikringer trenger jeg ikke?

Dersom du kjøper en ny telefon eller pc kan du få tilbud om kjøpsforsikring. Det er som regel ikke nødvendig og er svært kostbart i forhold til verdien på forsikringen. Dersom det er feil på varen så kan du dessuten reklamere og henvise til forbrukerkjøpsloven uten å involvere forsikringsselskapet. Dersom du har en god innbo- eller reiseforsikring kan skadene i enkelte tilfeller dekkes av disse. Et siste moment er at elektrobutikker som selger slike forsikringer som oftest tjener godt på dette. Dette tyder på at slike forsikringer er lite prisgunstig for forbrukerne.

Helseforsikring er ikke nødvendig da man står fritt til å velge sykehus, og det ikke er lang kø ved alvorlig sykdom. Det kan likevel være behagelig å ha ettersom man kommer lenger frem i køen ved mindre alvorlige ting, men som student er det greit å prioritere pengene annerledes.

Livsforsikring innebærer at man får en engangsutbetaling ved død, uavhengig av årsak. Dersom man er student er det normalt ikke nødvendig å bruke stipendet på dette. Det skal sikre trygghet for de etterlatte, men om man ikke har barn så er det ikke nødvendig.

Hvilke forsikringer bør jeg ha?

Alle bør ha innboforsikring som dekker skade på eiendeler ved brann, tyveri, innbrudd eller lignende. Dette er som oftest en rimelig forsikring, men har høy egenandel. Den kan likevel være grei å ha om du har bunaden hengende i kollektivet, og dere er uheldige og har innbrudd. Sjekk likevel om du er dekket av foreldrene dine sin innboforsikring. Som student er det flere selskaper som dekker din innbo om du ikke har skiftet adresse i folkeregisteret.

Dersom man skal ut å reise bør man ha reiseforsikring. Mange kredittkort tilbyr reiseforsikring dersom du betaler reisen med dem, sjekk derfor om dette er tilfellet før du tegner egen reiseforsikring. Vær obs på at dersom du for eksempel skal på utveksling eller skal oppholde deg i utlandet i over 45 dager, dekkes det ikke av standard reiseforsikring. Da må du ha en utvidet reiseforsikring for dette.

Om du er en av de heldige som har entret eiendomsmarkedet og eier leilighet eller hus, bør du ha boligforsikring. Sjekk likevel om du trenger egen boligforsikring da mange er dekket gjennom borettslaget/sameiet eller lignende.

Dersom man skulle være så uheldig at man blir ufør, blir inntekten vesentlig redusert. Som student har man som regel ikke krav på mer enn minstesatsen fra folketrygden ved uførhet. Derfor kan det være greit å sikre seg gjennom uføreforsikring. Da kan man enten få erstatning gjennom et engangsbeløp eller en månedlig utbetaling.

Det kan være kjedelig å sette seg ned og se over forsikringer, men man kan få mye igjen for det om man skulle være uheldig. Mange selskaper har dessuten rimelige forsikringer for deg som er ung. Det kan derfor være lurt å prioritere å bruke noen kroner i måneden, slik at man er litt bedre stilt om uhellet skulle være ute.

