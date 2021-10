Nygårdsparken blitt godt brukt av studenter i Bergen. Nå blir store deler stengt for oppussing frem til august 2022.

Etter en omfattende rehabiliteringsprosess stod øvre del av Nygårdsparken ferdig for gjenåpning i september 2017. Nå står den nedre del av parken for tur. Et større område rundt fontenen er sperret av med gjerder og flere gravemaskiner er i gang med arbeidet.

Prosjektleder Signe Wie i bymiljøetaten forteller om omfattende prosess som er satt i gang nå.

– Det meste av gress, stier, trapper og murer skal rehabiliteres. Dammen skal tømmes og bunnmasser fjernes i vinter. Litt vond lukt i forbindelse med dette må man regne med, sier Wie.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke forteller at prosessen for å rehabilitere den nedre delen av parken har pågått i noen år, mens selve investeringsbeslutningen skjedde i fjor høst.

FADDERUKE. Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke ønsker dialog mellom studentorganisasjoner og kommunen i forkant av neste års fadderuke.

Prosjektleder Wie forteller at de har jobbet tett med byantikvaren i rehabiliteringsprosessen.

– Mens den øvre del av parken er mer moderne, vil det i nedre del av parken beholde den engelske landskapsstilen, sier Wie.

Godt brukt i fadderuken

I årets fadderuke var det fortsatt strenge restriksjoner, så for mange av studentene ble løsningen å flytte festen til parken.

Flere medier meldte om en stor pågang, støy og store mengder søppel i nedre del av Nygårdsparken. Bakke sier at det fint at parken brukes, men at det i intensive perioder som fadderuken er viktig med en balanse i bruken.

– Det er ikke rart at folk ønsker å være utendørs. På det politiske nivået ser vi at vi trenger flere gode uteområder i byen som Nygårdsparken. Det oppstår mye fine byrom å bruke nå, som for eksempel den kommende bystranden ved Store Lungegårdsvann, sier Bakke.

Han trekker frem at perioder med intensiv bruk fører med seg økt slitasje på parken.

KONSERT. Prosjektleder Signe Wie forteller at med anlegging av bedre strøm blir det større muligheter for konserter og arrangementer.

– Det kan bli problematisk med nylagt gress til neste år. Jeg tenker det er naturlig at kommunen og studentorganisasjoner har en tett dialog i forkant av neste års studiestart. Dette for å få gjennomført en god fadderuke og for å unngå slitasje på den nye parken, sier byråden.

Planlegger offentlige toaletter

Det planlegges også for offentlige toaletter i parken, som trolig skal settes opp i Gartnerboligen i parken, men det vil ikke komme som en del av denne prosessen.

– Med oppussingen av nedre del av Nygårdsparken har det alltid vært et ønske om å sette opp permanente offentlige toaletter. Hvis ikke Gartnerboligen er tilgjengelig til fadderuken neste sommer må man vurdere å sette opp midlertidige toaletter igjen, sier Bakke.

– Nøyaktig plassering og utforming vil planlegges i tett samarbeid med byantikvaren, legger Wie til.

Bedre muligheter for konserter

Bakke forteller at dette er noe av det kjekkeste han holder på med, og tror parken kommer til å bli veldig fin. Samtidig presiserer byråden at det er viktig å få til en balanse på intensiteten av bruken så man klarer å holde parken fin etter oppussingen.

ENGELSK LANDSKAPSSTIL. Slik skal parken se ut når den er ferdig oppusset. Illustrasjonsbilde: TAG Arkitekter

Wie legger til at med anlegging av bedre strøm, får man bedre muligheter for konserter og arrangementer i framtiden.

Parken skal stå klar til bruk i løpet av august 2022. Byråden spør håpefullt om parken vil være klar til neste års fadderuke.

– Det planlegges at det skal bli ferdig i løpet av august, men det vil ikke bli helt ferdig til 1. august. Og så er det viktig å presisere at det alltid er fare for forsinkelser i slike prosjekter, svarer Wie.

Hun forteller at kostnadene for renoveringen av nedre del av parken er på 67 millioner kroner totalt. Kostnadene tilknyttet bygging av de permanente toalettene i gartnerboligen vil komme i tillegg.

