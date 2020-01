Først vil jeg takke Eilert Fredlund Bjander for å ta opp denne debatten. Den er viktig, men her sammenligner du epler og bananer.

Jeg må gi deg helt rett i at vervingen til studentorganisasjoner i Trondheim er mye bedre enn i Bergen. Der har Studentersamfunnet i Trondheim og NTNUI en sterk posisjon, og som jeg har hørt fra studenter der (siden vi bruker anekdoter fritt frem i debatten): «Det blir nesten sett ned på å ikke være med i en studentorganisasjon eller inneha et studentverv».

I Bergen har vi en annerledes kultur hvor det å ha et studentverv med mest medaljer på dressen eller være med i en studentorganisasjon ikke er et must. Det kan også generelt være vanskelig å få studenter til å ta ansvar eller engasjere seg i studentorganisasjonene her, men først må vi snakke om hva som skiller NTNUI fra BSI. To studentidrettsorganisasjoner som er like ulike som fargene på draktene begge bærer. Det du nemlig utelater er at BSI, i motsetning til NTNUI, ikke har et tilnærmet monopol på studentidretten i Bergen. Som vi hører fra Linn Antonie Solheim står NHHI knallsterkt (på NHH vel å merke). Videre har vi Jussen, Psyk.Fak og Medisinstudentene ved UiB som har en del studentmedlemmer i de studentidrettene dem tilbyr.

Les journalist Eilerts originale kommentar: BSI holder ikke mål

BI sin studentorganisasjon BISI og HVL sitt BTSI har sine respektive studentmedlemmer. Konkurranse er bra, men det gjør også at kapasiteten blir sprengt på de ulike treningsfasilitetene og muligheten for å kunne bruke for eks. idrettshallen på Studentsenteret blir vanskeligere. Lokaliseringen til NTNUI er ikke på langt nær så spredd som hele studentbergen, og de har flere baner tilgjengelig som ikke konkurreres om i samme grad. Likevel er BSI den største studentorganisasjonen i Bergen. Så hvem er vi oppi denne studentidrettssmørja?

BSI er alle studenter i hele Bergen. Tilbudet til BSI er ikke mangelfullt når vi tilbyr 28 ulike idretter – alt fra rumpeldunk til undervannsrugby. Videre gjøres det ikke forskjell på om du studerer på NHH eller BI. I mine tre år som leder for BSI Herrefotball har jeg rekruttert alt fra HVL-studenter til studenter fra Høyskolen Kristiania. Vårt mål er å favne alle høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen så langt kapasiteten rekker.

Men vi kan ikke endre vårt manglende monopol, en dårligere lokalisering og at alle som blir medlem av Sammen Trening automatisk innmeldes i BSI (slik NTNUI har med SIT). Likevel skal jeg prøve meg på litt markedsføring rettet mot deg og alle som vil spille fotball for BSI – og forhåpentligvis litt mer personlig enn Linn Antonie Solheim sitt salgstriks.

Du tok nemlig opp fotballen først, og dette ligger veldig nært for meg, etter nesten fem år som medlem i BSI Herrefotball. Jeg ville også spille elleverfotball da jeg kom til Bergen, men BSI tilbød det ikke. Merkelig, tenkte jeg. Etter hvert som jeg undersøkte det, ga alt mening. I Bergen sentrum er kapasiteten sprengt, og det er tilnærmet umulig å få en elleverbane. Da må man dra ut av sentrum. Dette har vi prøvd før, men engasjementet dabbet av, og nok studenter ville ikke dra så langt for å spille elleverfotball. Jeg mailet frem og tilbake med kommunen for en nærmere plass, og vi skaffet oss en tirsdag 17:30-19:00 på Gyldenpris som er en syverbane.

Det vil si at BSI Herrefotball tilbyr fire innetreninger på Studentsenteret og en ute (i gåavstand) – noe som er ganske imponerende i seg selv. Alle BSI sine undergrupper, slik som fotballen, prøver å etterfølge studentenes krav om bedre forhold i studentidretten, men alt er gjort på frivillig basis og krever engasjement fra den enkelte student.

Derfor vil jeg spørre deg: Har du Eilert gjort nok for at BSI Herrefotball kan få et bedre tilbud? Fordi vi i BSI Herrefotball – eller rettere sagt, hele BSI vil gjerne ha ditt engasjement, slik at vi kan slite litt mindre, som du skriver at vi gjør.

