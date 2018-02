At den dyreste bokhandelen for enkelte pensumbøker er studentene sin egen bokhandel på campus, er ikke bra.

Flere av bøkene Akademika selger kan du kjøpe billigere på nett hos blant annet Ark og Adlibris. At den dyreste bokhandelen for enkelte pensumbøker er studentene sin egen bokhandel på campus, er ikke bra.

Som samfunnsøkonomistudent har jeg stort sett vært heldig. Heldig fordi mye av pensum gikk igjen flere år på rad, og jeg kunne derfor kjøpe de aller fleste bøkene brukt. Det har dessverre ikke vært tilfellet når jeg har tatt diverse andre fag. Jeg har tilbragt en god del timer i Facebook-grupper for UiB-studenter og andre kjøp-og salg-sider for bøker for å finne bøkene jeg trengte.

Universitetet i Bergen (UiB) oppfordrer studentene til å handle pensum på Akademika. Jeg har ved flere anledninger selv hatt forelesere som har sagt at vi finner pensum på Akademika, eller at Akademika venter på leveringen av bøkene til det aktuelle faget.

Akademika sin plassering på Studentsenteret (og på andre campusområder rundt om i Bergen) gjør det enkelt for studentene. Det er enkelt å bare stikke innom Akademika på vei til eller fra forelesning. I tillegg til plasseringen har Akademika pensumlister for de fleste fag, fagkoden på prislappen på hyllen, pensum-pakker til fag med mange bøker og bøker som stemmer overens med hva som faktisk står på pensumlisten. Dette er et godt tilbud fra Akademika sin side, og jeg skjønner at det er lettere å gå der enn å tråle nettbutikker og kjøp-og salg-grupper på Facebook.

De andre kjedene, som i hovedsak er på nett, kan sannsynligvis dra fordel av at de kan kjøpe inn bøker i større kvanta enn en enkelt bokhandler på et campus-område kan. Disse har med stor sannsynlighet et større lager og har hele Norge som marked. Det gjør at de kan kjøpe inn et større antall av samme bok og få kvantumsrabatter, og bøkene kan da bli solgt billigere. Dette kan være en forklaring på hvorfor prisene til Akademika er høyere enn de andre bokhandlerne.

Akademika får gratis lokaler hos UiB på Studentsenteret. Dette er noe som burde gjøre dem konkurransedyktige mot andre aktører, og de burde være det billigste alternativet på pensumbøker. Men ved at Akademika har disse fordelene blir det heller skapt et naturlig monopol på pensumbøker på Høyden.

Det bør være en bokhandel for studentene på campusområdet, men Akademika er ikke nødvendigvis det beste alternativet. De gjør det enkelt for studentene, og plasseringen gjør at de kan ta en høyere pris enn konkurrentene. Dette burde de likevel ikke gjøre. Pensumbøker er allerede dyrt, og bokhandelen universitetet anbefaler burde da ikke misbruke fordelen ved å ha lokaler på campus.

Hadde Akademika fått konkurranse fra andre, fysiske butikker på campusområdet, er det ikke sikkert at de hadde overlevd. Da ville de med stor sannsynlighet måtte satt ned prisene. Dette ville sannsynligvis ha gagnet studentene, men kanskje på bekostning av det tilbudet Akademika tilbyr nå.

Studentene kommer nok til å fortsette å handle mye av pensumet sitt på Akademika. De har lokaler på campusområdene, noe som gjør det enkelt for studentene å bare stikke innom på vei til eller fra forelesning. Det er likevel lov å håpe at Akademika tar til seg kritikken og gjør som de sier til Studvest at de skal gjøre: Justere prisene i forhold til tilbudet fra andre aktører før høstsemesteret starter.

