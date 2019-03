Sammen har de overlevd knall og fall, og én hjernerystelse. Nå er studentene i Terpsichore Dansekompani klare for ny forestilling.

21 dansere per i dag.

Terpsichore Dansekompani startet opp i 2010 og ble registrert som studentorganisasjon under SiB Kulturstyret i 2011.

På Langhaugen videregående skole øver Terpsichore Dansekompani til forestillingen «Movement». Den vises helgen 6.-7. april på USF Verftet.

Danserne er effektive mens de bytter mellom å øve på de forskjellige dansene de skal framføre om noen uker, og det blir varmt i salen mens de holder på.

Dansestudioet, bestående av to vegger helt dekket av speil, er studentorganisasjonens faste treningssted.

– Vi er veldig spente på forestillingen, sier Maiken Vika (25), som er PR- og kommunikasjonsansvarlig for Terpsichore Dansekompani. Hun studerer til å bli vernepleier ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

De har øvd siden klokken ti om morgenen, og ute begynner det å mørkne.

– Vi er opptatte av at det skal være bra. Vi har jo laget alt selv, sier Åse Martine Sannes (24), PR-assistent i dansegruppa og lærerstudent.

Jentene hopper rundt og ordner i stand til øvingen. Energinivået er høyt og stemningen god.

Danserne er ikledd delvis kostymer og delvis treningstøy. Små gjenger dannes rundt om i rommet, og koreografi og gjennomføring diskuteres.

Fra høyttalerne strømmer alt fra sirkusliknende musikk til Tiëstos «Boom».

The show must go on – selv om man tryner

Noen av dansene gjennomgås i kostymer som ikke er helt ferdigsydde ennå. Fortvilede rop høres når bevegelsene blir gjennomført feil.

Ofte tenker de «Herregud, det her kommer aldri til å gå», forklarer danserne.

– Har det hendt at det ikke har gått bra under forestilling, da?

Jentene titter på hverandre mens de ler.

– På en av opptredenene vi hadde var det en som fikk hjernerystelse, forteller Sannes.

Jenten fikk et spark i hodet mens de framførte dansen på scenen. Hun fullførte imidlertid forestillingen fint, til tross for litt kvalme, forklarer de.

Sara Sælen (22), som studerer meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Bergen (UiB), forteller at hun selv opplevde noe alle frykter når de går på scenen.

– Jeg trynet på scenen.

Da ble hun nødt til å gjøre et pent rull for å dekke over tabben, forteller hun.

– Vi øver på det å hente oss inn, forklarer Vika.

– Vi kan jo ikke bare løpe av scenen, legger Sannes til.

Ingen skippertak her

Jentene er vant til dette dansestudioet. Her trener de mye.

Å være med i Terpsichore Dansekompani krever nemlig dedikasjon. De trener vanligvis to ganger i uken, men på vårparten blir det ofte det dobbelte på grunn av den årlige forestillingen. Det er nødvendig med streng struktur på dagene, og det er 75 prosent obligatorisk oppmøte.

Men det er verdt det, mener jentene. Alle som vil får lage koreografi, og det ligger derfor mye stolthet i resultatene på scenen.

Når man trener sammen minst to ganger i uken, blir det også godt samhold blant danserne.

– Denne gjengen er familien min, sier Vika.

Kommer til å gå over budsjettet

Terpsichore består av et styre med ulike verv. Ina Celise Sortland (25), administrativ leder i dansekompaniet og lektorstudent i nordisk ved UiB, forteller at det er en demokratisk organisasjon.

– Vi vil at hele kompaniet skal være med på å bestemme det meste.

Selv om hovedforestillingen har blitt utsolgt de siste årene, må de fortsatt ha et strengt budsjett. Til denne forestillingen har de et budsjett på 10 000 kroner til kostymer.

– Men vi kommer til å gå over det, innrømmer Sortland.

Det betyr at de må ta av felleskassa, forteller de. Men de ser ikke på dette som et problem.

Dansekompaniet har nemlig oppsparte midler som de har tjent på blant annet oppdrag og medlemskontingenten på 500 kroner.

Får økonomisk støtte

Sortland forteller at overskuddet vanligvis varierer fra 7000 kroner til 15 000 kroner.

I tillegg søker de støtte hos Kulturstyret i Velferdstinget Vest, som gir dem 13 000 kroner i året.

– Noen danser krever over tjue like kostymer. Det kan bli veldig dyrt, forteller Sortland.

Treningen nærmer seg slutten og det kommer heiende rop når et spesielt imponerende stunt gjøres.

– Hysj! Er dere klare?, ropes det fra musikkstyreren, før danserne løper inn.

Noen siste spark og piruetter gjøres, og treningsdagen avsluttes med et brølende heiarop. Terpsichore-gjengen er gode og slitne når de pakker sammen.

Så er det på’n igjen i morgen.

Kommentarer

kommentarer