Skal alle få mene noe, uansett hva de mener? Dette skal debatteres! I tillegg må vi selvfølgelig snakke om studentvalget ved UiB og at Bergens største treningssenter blir enda større.

I denne episoden tar vi for oss "debatten om debatten" etter at en deltaker trakk seg i protest fra Studentersamfunnet sin kjønnsdebatt på kvarteret. Grunn? Studentersamfunnet inviterte den kontroversielle samfunnsdebattanten Tonje Gjevjon.

Burde man hindre enkelte meninger fra å komme frem i lyset? Vi tar debatten om såkalt «no platforming».

Valgresultatet fra studentvalget ved UiB er også klart. Er det noen klare valgvinnere og tapere? Det reflekteres også rundt hva studentene ved universitetet kan vente seg av politikk det neste året.

Vil de bli mer synlig?

Til slutt skal det prates litt om at Sammen nå skal utvide sitt største treningssenter, Sammen City. Hele 870 kvadratmeter står tomme og er klare for å bli nye treningsområder for studentene.

Er dette fornuftig av Sammen?

Studcast er spilt inn og produsert hos Studentradioen i Bergen.

