X-Russefest 2023 ble arrangert av event-komiteen til BISO, studentorganisasjonen til BI, og studentbaren Rederiet.

Med en dunkende musikk i bakgrunnen, og unge mennesker i rødt og blått, føltes hele lokalet som en tidsmaskin tilbake til russetida, på godt og vondt.

Project manager i BISO, Kristiane Lønning Tyse forteller at X-Russefesten har lange tradisjoner ved BI.

– Jeg tror mange bare synes det er gøy å ta på russedressen, ha det gøy, og mimre litt tilbake, sier hun.

Rundt 400 solgte billetter

Det var rundt 400 festglade studenter som hadde funnet frem russedressen og var klare for å mimre tilbake russetiden. Flere av undergruppene på BI har også leid russebusser for anledning, for å få en siste rulling.

– Jeg vet at det hvert fall er fire-fem busser som er leid i dag, for å enten rulle hit eller rulle i natt, sier barsjef Øystein Holen.

GLEDET SEG: Arrangørene gledet seg til festen.

Holen fra Rederiet tror at årstiden også påvirker.

– Nå går vi inn i en eksamensperiode, da begynner man automatisk å mimre tilbake. Folk er litt sånn «husker du for ett, to, tre år siden da det var russetid?» når våren kommer.

Det er ikke bare våren som fremkaller gode minner, tror arrangørene. De prøver alltid å tilpasse festene de arrangerer til de ulike årstidene.

– Vi har for eksempel oktoberfest på høsten, som er veldig populær. Russefest er nok litt mer nisje, sier Tyse.

– Ja, hvilke type studenter er det som kommer på russefest?

– Det er gjerne de yngre studentene som synes dette er gøyest, svarer leder for Rederiet, Ole-Christian Mellerud.

Ufortjent stereotype

Ex on the Beach-deltaker og BI-studenten Emre Gounez sa til Studvest i august at «det er jo Ex on the Beach-stemning på BI». Et sitat som fikk mange reaksjoner fra både BI-studenter og andre.

Så at det er akkurat BI som er skolen som arrangerer russefest, er kanskje ikke overraskende for mange. Studentene som arrangerer festen, sier at de skjønner at det er en stereotype om at BI er en typisk «festskole».

«FESTSKOLE»: Arrangørene skjønner at det er en stereotype om at BI er en typisk «festskole», men de mener den er ufortjent.

– Men jeg synes det er en ufortjent stereotypi, sier Mellerud, og begrunner det med at det er folk fra flere skoler som tar turen til russefesten.

– Vi lukker ikke dørene for andre enn BI-studenter, her alle er hjertelig velkommen, tilføyer Holen.

Sterk pågang

Målet til BISO er å gjøre det litt morsommere å være student på BI, forteller head of business relations i BISO, Marius Kronbaeck. Han avslører at han har får melding fra flere som ikke går på BI, med spørsmål om det er mulig å være med på russefesten.

– Det har vært sterk pågang i år.

– Er det vanskelig å markedsføre et slikt arrangement for andre skoler?

– Markedsføringen går i hovedsak mot BI-studenter. Men det er studenter fra både HVL og NHH her også, for eksempel.

For å oppleve russetiden atter en gang, koster billetten for de med BISO kontingent 300 kroner, mens den koster 425 for studenter ved andre studieinstitusjoner.

KLART TIL FEST: Lokalene i Marinehallen var klare til å ta imot omtrent 400 studenter.

– Er det dyrt å arrangere en slik fest?

– Det koster jo penger, hehe, svarer Mellerud.

– Men det går rundt, da! Det er jo et nullprosjekt, legger Holen til.

På scenen sto blant andre artisten Kris Winther, som står bak flere kjente russesanger, som blant annet Barock 2021, Beklager (Gutteklubben) med Ballenciaga og Blitzkrieg 2021.

Med tekster som «Øl, sprit, damer og dope / Er det jeg liker på en fredag» lå alt til rette for en fredagskveld i tro russetid.

