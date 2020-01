Miss Norway-aktuelle Noora Lindeflaten ønsker å diskutere psykisk helse. Det er flott, og kommer på riktig tidspunkt! 28. januar lanseres en undersøkelse på nettopp psykisk helse, og denne undersøkelsen vil kartlegge UiB-studenters psykiske helse. Alle UiB-studenter vil motta en mail samt en SMS denne dagen om invitasjon til å delta i undersøkelsen. Vi i Studentparlamentet har jobbet lenge for å få til denne undersøkelsen, og er glade for at den endelig kommer.

Studentpolitikere liker å dra frem SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) når vi snakker om studenters psykiske helse. Dette fordi undersøkelsen viser at mange studenter sliter med ensomhet, søvn og psykisk uhelse. Samarbeidet mellom Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet er unikt i Norge som oppfølgingsundersøkelse til SHoT-undersøkelsen, og forhåpentligvis får vi svar på bakgrunnen for de dystre tallene.

I etterkant av undersøkelsen som ble gjort i 2018 ønsket både vi og universitetet å undersøke på et mer lokalt plan hvorfor tallene var så dystre. Nå skal FHI (Folkehelseinstituttet) samarbeide med universitetet om å gjøre en undersøkelse her på UiB. Undersøkelsen skal svare på de utfordringene SHoT undersøkelsen løfter og hvordan de endrer seg utover året. Slik at vi, sammen med UiB kan få bedre indikatorer på hvordan å gjøre din hverdag bedre

Hele samfunnet taper på at studenter sliter, men aller mest enkeltstudenten. For å kunne gjøre noe med problemet, må vi også finne roten. Derfor bør både deg som synes studentlivet er utfordrende, og deg som synes studentlivet er fantastisk, svare på undersøkelsen. For at undersøkelsen skal være relevant og representativ er det viktig at studenter, uansett nåværende psykiske helse deltar. Undersøkelsen vil foregå over 11 måneder, med 15 individuelle undersøkelser og du vil delta anonymt.

Vi står sammen med Noora for å snakke om psykisk helse, og ønsker å finne bakgrunnen og tiltak til hvordan løse problemet. En bedre studiehverdag for alle er målet, og nå har du muligheten til å hjelpe med å finne bakgrunnen. Delta i undersøkelsen for å gjøre din og dine medstudenters studiehverdag psykt perfekt!

