Innlegget ble først publisert i Adresseavisen.

Hva ville studentene stemt dersom det var stortingsvalg i morgen? En fersk måling viser at regjeringspartiene taper fotfeste og at Høyre skyter til værs.

Det er bare ett år siden undersøkelsen ble gjennomført sist. Likevel har mange endret mening. Høyre bykser opp som studentenes nye favoritt. Fra å være ligge på 10,4 prosent under fjorårets undersøkelse, har de nå blitt årets vinner med 21,4 prosent.

Det å være student er en livssituasjon mange opplever som utfordrende å mestre, spesielt med dagens økonomiske situasjon. Vi ser at regjeringspartiene nå mister mange velgere, og vi ser at Høyre vinner velgere. En forklaring kan være at studentene nå straffer regjeringspartiene for ikke å levere på egne valgløfter.

Ønsker partiene å tiltrekke seg noen av de 300.000 studentvelgerne, må partiene prioritere å levere på egne løfter, også i trange økonomiske tider.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet fridde til studentene ved valget i 2021 og lovet økt kjøpekraft og mer i studiestøtte. Det har vi dessverre ikke sett noe mer til, heller ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett. At studentene nå flytter sine stemmer til andre partier som enten har levert ovenfor studenter tidligere eller partier som tydelig viser at de har høye ambisjoner på vegne av norske studenter, er ikke utenkelig.

Regjeringspartiene gikk til valg på å løfte «vanlige folk». Likevel gikk det kort tid før regjeringa var mer opptatt av å snakke om vanskelige og trange økonomiske tider, enn om folk flest. Når regjeringen ikke kan svare på når det blir studentenes tur, er det kanskje ikke overraskende at studentvelgerne vil gi sin stemme til noen andre.

Velgerne ville stemt annerledes i dag enn for et år siden, også studentene. Lyset i enden av tunellen for partiene som i denne omgang ikke nådde helt opp er at studentene kan endre mening igjen. Men ønsker partiene å tiltrekke seg noen av de 300.000 studentvelgerne, må partiene prioritere å levere på egne løfter, også i trange økonomiske tider.

